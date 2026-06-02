Groep D: Gastland Verenigde Staten wil eindelijk doorbreken in gewaagde poule

Het WK 2026 staat voor de deur. Nadat FCUpdate de afgelopen maanden iedere deelnemer heeft uitgelicht, nemen we nu iedere poule onder de loep. Wat valt er te verwachten? Vandaag is het de beurt aan Groep D, met onder meer gastland Verenigde Staten.

De meeste wedstrijden op het WK worden gespeeld in de Verenigde Staten, maar voor de Amerikanen begint het toernooi meteen met een belangrijke rol in de openingsfase van hun eigen groepsfase. Op 12 juni om 03.00 uur is het zover: dan treffen de Verenigde Staten en Paraguay elkaar in Los Angeles. Een dag later wacht het andere groepsduel tussen Australië en Turkije in Vancouver.

Op papier lijkt de Verenigde Staten de favoriet in de poule, maar het is een groep waarin de verschillen klein zijn. Turkije beschikt over veel individuele kwaliteit, terwijl Paraguay en Australië bewezen hebben op eindtoernooien lastig te verslaan te zijn. Met het nieuwe WK-format, waarbij ook de beste nummers drie uitzicht hebben op een plek in de knock-outfase, mag iedere ploeg realistisch hopen op overwintering.

Verenigde Staten en Turkije met de meeste kwaliteit

De Verenigde Staten beginnen aan een belangrijk WK in eigen land, waar de druk hoger is dan ooit. Het land heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ontwikkeling van het nationale elftal en wil dat nu vertalen naar een diepere run op het wereldtoneel. Het beste WK-resultaat blijft de kwartfinale van 2002, en dat is nog altijd de maatstaf.

Bondscoach Mauricio Pochettino beschikt over een selectie met veel spelers die actief zijn in Europa. Christian Pulisic is het gezicht van het team en de belangrijkste aanvallende kracht. Daarnaast zijn Weston McKennie en Sergiño Dest vaste waarden, terwijl ook Ricardo Pepi en Malik Tillman een belangrijke rol kunnen gaan spelen binnen de selectie.

Turkije geldt op papier als de gevaarlijkste uitdager in de groep. De ploeg van Vincenzo Montella combineert techniek, energie en creativiteit en kan op zijn best van iedere tegenstander winnen. Hakan Çalhanoğlu is de leider van het elftal, terwijl Kenan Yıldız wort gezien als het grootste talent. Ook Orkun Kökçü en Ferdi Kadıoğlu zorgen voor veel internationale ervaring.

Turkije kent een grillige WK-historie, met als absoluut hoogtepunt de derde plaats in 2002. Sindsdien wist het land zich slechts sporadisch te plaatsen, waardoor 2026 voelt als een belangrijke terugkeer op het wereldpodium.

Paraguay en Australië hopen op verrassing

Paraguay reist af naar het WK met een duidelijke speelstijl: compact, fysiek en gericht op omschakelmomenten. Onder Gustavo Alfaro is de ploeg moeilijk te verslaan en dat kan in een open groep een belangrijk wapen zijn.

Met Gustavo Gómez als ervaren aanvoerder en Julio Enciso als creatieve uitblinker beschikt Paraguay over een mix van ervaring en talent. De ploeg zal niet dominant zijn in balbezit, maar kan juist in kleine details wedstrijden beslissen.

Australië verschijnt opnieuw op het WK met een herkenbare identiteit. De Socceroos zijn fysiek sterk, goed georganiseerd en gevaarlijk in de omschakeling. Onder Tony Popovic is die speelstijl onveranderd gebleven.

Mathew Ryan is de ervaren sluitpost en leider van de ploeg, terwijl spelers als Jackson Irvine en Harry Souttar belangrijk zijn in het collectief. Ook Jordan Bos en Ajdin Hrustic brengen extra dynamiek in de selectie. Australië heeft in het verleden bewezen dat het op WK’s kan verrassen, met de achtste finale in 2006 als beste resultaat.

Programma Groep D

12 juni - 03:00 uur: Verenigde Staten - Paraguay in Los Angeles

13 juni - 06:00 uur: Australië - Turkije in Vancouver

19 juni - 21:00 uur: Verenigde Staten - Australië in Seattle

20 juni - 05:00 uur: Turkije - Paraguay in San Francisco

25 juni - 04:00 uur: Turkije - Verenigde Staten in Los Angeles

26 juni - 04:00 uur: Paraguay - Australië in San Francisco

De blik zal in eerste instantie vooral gericht zijn op de Verenigde Staten, dat als gastland direct onder grote druk staat. Toch lijkt vooral Turkije op basis van individuele kwaliteit in staat om de groep open te breken. Tegelijkertijd mogen Paraguay en Australië hopen dat een sterke start voldoende is om mee te doen in de strijd om de eerste drie plaatsen. De verhoudingen in Groep D liggen dicht bij elkaar, waardoor elke wedstrijd van grote invloed kan zijn op het verdere toernooi.