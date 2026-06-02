Het is nog lang niet zover, maar Wim Kieft droomt hardop van een verhuizing uit Nederland. De 63-jarige voetbalanalist verbleef de afgelopen weken op Curaçao en is onder de indruk geraakt van het eiland. Hij zou er zelfs willen wonen.

De Amsterdammer bevond zich de afgelopen weken op zo'n 7850 kilometer van huis voor de opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Kieft maakte met zijn collega's Rob Jansen, René van der Gijp en Michel van Egmond een dagelijkse podcast. Naast het maken van het programma had Kieft ook voldoende tijd om het eiland te ontdekken. En van Curaçao is hij naar eigen zeggen onder de indruk geraakt.

Enthousiast over verblijf op het eiland

Artikel gaat verder onder video

"Ik wil hier wel wonen", stelt Kieft in zijn eigen podcast. "Ik wil wel in die kamer wonen", doelt hij op zijn verblijf in het hotel. Kieft merkt dat hij, net als zijn collega's, een beetje verliefd begint te worden op het eiland. "Het zijn hele lieve mensen allemaal. Toen ik hierheen ging, dacht ik wel: het is wel lang. Ik vind het verbazingwekkend hoe lang ik het volhoud."

Met die laatste opmerking liet Kieft de wenkbrauwen van zijn collega Van Egmond fronsen: "Even een schouderklopje voor jezelf. Hij zit in het mooiste resort van Curaçao, hij hoeft niets te betalen. De hele dag krijgt de reuzenbaby eten en drinken, maar hij vindt het allemaal heel knap dat hij het volhoudt. Nou, applaus voor Wim Kieft", zei hij cynisch.