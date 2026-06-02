Denzel Dumfries (30) staat nadrukkelijk op de radar van Real Madrid, zo weet Fabrizio Romano te melden. De Spaanse topclub wil deze zomer een nieuwe rechtsback aantrekken en ziet in de verdediger van Internazionale een van de topkandidaten.

Het contract van Dumfries bij Internazionale loopt nog door tot medio 2028, maar door een clausule kan hij deze zomer tot 1 juli voor iets minder dan 25 miljoen euro vertrekken uit Milaan. Een ontsnappingsclausule die interessant is voor clubs uit het buitenland, zo ook voor Real Madrid. De Koninklijke zoekt een opvolger voor Dani Carvajal, die na 22 seizoenen afscheid neemt van de Spaanse grootmacht.

Dumfries, die de afgelopen jaren ook al in verband is gebracht met clubs als Manchester United en FC Barcelona, geldt volgens Romano als een van de topkandidaten voor Real Madrid. Hij is echter niet de enige. Zo is Pedro Porro van Tottenham Hotspur een van de opties en zou de 21-jarige Iván Fresneda van Sporting Portugal recent zijn bekeken door scouts van de Madrileense club.

Voorlopig zal Dumfries nog niet al te veel bezig zijn met een transfer. Hij bereidt zich in Zeist voor op het WK met het Nederlands elftal. In de Verenigde Staten hoopt hij opnieuw indruk te maken op een eindtoernooi. Als hij daarin slaagt, zal de interesse van Real Madrid alleen maar toenemen.