wordt door vrouwen in Nederland bestempeld als de aantrekkelijkste voetballer van het moment. Dat komt naar voren uit een opvallende WK-enquête van EasyToys, waarvoor ruim 2.500 Nederlanders werden ondervraagd. Mannen noemen voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens als meest aantrekkelijke speelster.

De onderzoekers vroegen Nederlandse vrouwen met welke voetballer zij het liefst een beschuitje zouden eten. Depay eindigde bovenaan en werd door tien procent van de ondervraagden genoemd. Ook Cristiano Ronaldo scoorde hoog met negen procent van de stemmen.

Achter het tweetal volgt een groep Oranje-internationals. Aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Frenkie de Jong werden allebei door ongeveer vijf procent van de vrouwen genoemd. Opvallend genoeg blijkt ook de voormalige generatie Oranje-sterren nog altijd populair. Namen als Robin van Persie, Wesley Sneijder, Ruud Gullit, Arjen Robben en Marco van Basten werden regelmatig genoemd.

Volgens seksuoloog en psycholoog Eveline Stallaart is het niet verrassend dat topvoetballers in de smaak vallen. “Bij aantrekkingskracht speelt meer mee dan alleen het uiterlijk. Topsporters stralen focus, discipline, ambitie en zelfvertrouwen uit. Zeker tijdens een groot voetbaltoernooi worden die eigenschappen enorm uitvergroot, waardoor fantasieën sneller ontstaan”, legt zij uit.

Lieke Martens nummer één bij mannen

Bij de mannen viel vooral op hoe terughoudend zij reageerden. Meer dan de helft gaf aan geen favoriete voetbalster te hebben of noemde simpelweg de eigen partner. Áls er een naam wordt ingevuld, is voormalig speelster Lieke Martens met afstand de favoriet, gevolgd door Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema.

WK heeft ook invloed op liefdesleven supporters

Naast de populariteitsranglijsten onderzocht EasyToys ook de invloed van het WK op het liefdesleven van Nederlanders. Meer dan de helft van de voetballiefhebbers (56 procent) zegt dat wedstrijden van Oranje een positief effect hebben op hun seksleven.

Na een overwinning zoekt 27 procent van de fans vaker de slaapkamer op, terwijl zeventien procent na een nederlaag juist troost vindt bij de partner. Maar ook blijkt dat veel supporters tijdens een EK of WK bewust sneller toewerken naar de finale buiten het veld. Liefst 44 procent geeft toe intieme momenten soms in te korten om geen aftrap te missen.

Opvallend is verder dat 38 procent van de mannen tijdens de daad weleens een blik werpt op de tussenstanden via de telefoon. Vrouwen blijken daarin aanzienlijk minder afgeleid: 74 procent zegt de smartphone tijdens intieme momenten bewust links te laten liggen.