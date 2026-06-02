Toekomst Vandaag Inside onzeker na uitspraak Johan Derksen

De heren van Vandaag Inside hebben nog een contract voor één jaar, maar over de toekomst daarna bestaat onzekerheid. Johan Derksen weet namelijk nog niet of hij na de zomer van 2027 wil doorgaan.

De toekomst van Vandaag Inside is de afgelopen jaren door relletjes onderling regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Toch ging het programma altijd door. Talpa heeft de makers Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen nog tot medio 2027 onder contract staan. Maar wat daarna?

Dat is nog allerminst duidelijk. Derksen is er namelijk niet zeker van of hij het maken van Vandaag Inside ook na de zomer van 2027 nog ziet zitten: "Hoe lang ik dit blijf doen? Zolang de hebzucht me naar Hilversum drijft. Kijk, op mijn leeftijd kun je nooit vooruitkijken. We hebben nog een jaarcontract en ik weet niet hoe ik na een jaar ervoor sta", laat hij weten.

Pissige Corendon-directeur

Wel is hij duidelijk over de optredens van het programma op Curaçao. "Ik geef ons een 8. We hebben niet van die slechte uitzendingen gemaakt", zegt Derksen, die wel een pissige Corendon-directeur trof op het eiland. Hij was namelijk teleurgesteld dat het boegbeeld van het programma met KLM naar Curaçao was gevlogen: "Toen ik aankwam zei hij nog een beetje pissig tegen mij: 'U vond het te min om met Corendon te vliegen?'"