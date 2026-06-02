Liverpool-legende Sir Kenny Dalglish (75) heeft kanker

Er is kanker vastgesteld bij Liverpool-icoon Sir Kenny Dalglish. Dat heeft de 75-jarige voormalig voetballer zelf bekendgemaakt op sociale media. De Schot ondergaat momenteel behandelingen.

Het icoon van Liverpool deelde het nieuws dinsdag via sociale media. Dat was eigenlijk niet zijn bedoeling. Het bericht plaatste hij per ongeluk. "Zoals mijn onbedoelde bericht op sociale media al aangaf, word ik momenteel behandeld voor kanker. In tegenstelling tot mijn telefoongebruik verloopt de behandeling goed."

Sir Kenny Dalglish vervolgt: "Idealiter zou dit privé zijn gebleven, want zo hoort het. Maar mijn waardeloze technische vaardigheden hebben me hiertoe gedwongen. Het was uiteraard niet mijn bedoeling om deze zaak openbaar te maken, dus ik zou het op prijs stellen als de privacy van mijn familie en mijzelf wordt gerespecteerd. Zoals altijd wil ik het fantastische medisch personeel bedanken voor hun ongelooflijke zorg en discretie, niet alleen voor mij, maar voor vele anderen. Ze zijn een voorbeeld voor zichzelf."

Liverpool-fans komen op sociale media massaal met steunbetuigingen aan Dalglish, die wordt gezien als een van de grootste spelers aller tijden van de club. Dalglish speelde meer dan vijfhonderd wedstrijden voor Liverpool en won zes landstitels en drie Europacups I.