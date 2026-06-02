De transferzomer van Telstar: stuntploeg dreigt sterspelers kwijt te raken

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan Telstar, dat er na het droomseizoen anders uit gaat zien.

Aflopende contracten bij Telstar

Technisch manager Peter Hofstede gaat een drukke zomer tegemoet. Veel spelers hebben een aflopend contract, waardoor het hoogst onzeker is hoe de ploeg er volgend seizoen uitziet.

De contracten van sterkhouders als Ronald Koeman, Guus Offerhaus en aanvoerder Danny Bakker lopen af. Ook reservekeeper Tyrick Bodak, verdedigers Dion Malone en Devon Koswal en middenvelders Dylan Mertens en Adil Lechkar hebben een aflopend contract.



Huurlingen Gerald Alders (Ajax), Sem van Duijn (AZ), Neville Ogidi Nwankwo (FC Utrecht), Jochem Ritmeester van de Kamp (Almere City) en Nökkvi Thórisson (Sparta Rotterdam) keren in principe terug naar hun clubs.

Bovendien moet Telstar uiterlijk vrijdag de knoop doorhakken over de optie tot koop in het huurcontract van Cedric Hatenboer. De huurling van Anderlecht kende een teleurstellend debuut, met een rode kaart in de verloren wedstrijd tegen Ajax (2-3), maar behield zijn basisplaats en kwam uiteindelijk tot zestien officiële wedstrijden.

De 21-jarige middenvelder, die vlak voor het einde van het seizoen een armblessure opliep, werd vorige maand door Voetbal International gevraagd naar zijn toekomst. “Het zou mooi zijn als er snel een club komt, maar je kunt de interesse niet dwingen”, zei hij. “Vooralsnog ben ik speler van Anderlecht. De koopoptie van Telstar loopt op 5 juni af. Daarna zal Anderlecht waarschijnlijk een hogere transfersom vragen.” Hatenboer wordt in verband gebracht met onder meer PSV.

Gezamenlijk stonden deze veertien spelers met aflopende contracten het afgelopen seizoen ruim 18.000 minuten op het veld in de Eredivisie. Van de elf basisspelers in de beslissende wedstrijd tegen FC Volendam hebben alleen Patrick Brouwer, Jeff Hardeveld, Tyrese Noslin en Kay Tejan een doorlopend contract.

Koeman en Offerhaus richting de uitgang

Een langer verblijf van Ronald Koeman junior lijkt een utopie. De doelman staat open voor een transfer en werd vorige maand nog gelinkt aan Real Valladolid uit zijn geboorteland Spanje. Meerdere clubs uit de Eredivisie zouden Koeman ook op de korrel hebben. Ook Offerhaus heeft duidelijk de ambitie uitgesproken om 'een mooie vervolgstap’ te maken.



In april lichtte Telstar al de optie om het contract van middenvelder Nils Rossen met een jaar te verlengen, waardoor hij vastligt tot medio 2027. De opties in de contracten van Dylan Mertens en Adil Lechkar werden niet gelicht.

Neemt Henk Brugge spelers mee?

Telstar begint het nieuwe seizoen ook met een nieuwe trainer. Henk Brugge gaat de grote schoenen van Anthony Correia vullen in Velsen-Zuid. Brugge was drie jaar lang assistent-trainer van sc Heerenveen en kortstondig interim-hoofdtrainer, na het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord.

Brugge lag goed in de spelersgroep van Heerenveen en het is niet ondenkbaar dat hij probeert een of meerdere spelers met zich mee te nemen. Wat te denken van Luuk Brouwers, die zijn basisplaats kwijtraakte in Friesland? Of een lijntje naar reservekeeper Andries Noppert als opvolger van Koeman? Zeker nu Heerenveen heeft besloten dat Noppert transfervrij weg mag, zou dat geen gekke gedachte zijn. De eerste voorkeur van Noppert ligt echter bij een stap naar het buitenland.

Vast staat dat Telstar er anders uit gaat zien dan in het succesvolle afgelopen seizoen. Met 37 punten en een veertiende plek overtroffen De Witte Leeuwen de verwachtingen van velen en een goede transferzomer lijkt noodzakelijk om dat opnieuw te doen.

