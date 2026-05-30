De transferzomer van sc Heerenveen: deze uitblinkers kunnen Friese clubkas spekken

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan sc Heerenveen, dat met de verkoop van een of meerdere uitblinkers wat meer vet op de botten moet zien te krijgen om de selectie te kunnen versterken.

Aflopende contracten bij sc Heerenveen

Van de spelers die dit seizoen tot de kern van het eerste elftal van sc Heerenveen behoorden, liggen alleen huurlingen Amourricho van Axel Dongen (Ajax) en Lasse Nordås (Luton Town) niet nog minimaal één seizoen vast. Dat eerstgenoemde eventueel langer in het Abe Lenstra Stadion blijft, lijkt uitgesloten. Na jaren van fysieke malheur bleef Van Axel Dongen ook in Friesland kwakkelen met zijn gestel, waardoor zijn bijdrage beperkt bleef tot slechts 124 speelminuten, verdeeld over negen wedstrijden waarvan maar eentje als basisspeler. De Noorse spits Nordås, die in de winterstop werd gehuurd, zou op zijn beurt wél kunnen blijven. Hij lijkt er zelf in ieder geval voor open te staan: "Ik wil ergens voetballen waar ik het leuk heb. Ik heb het leuk bij Heerenveen", zei Nordås in april tegen de Leeuwarder Courant. Of het er daadwerkelijk van komt is echter voor een belangrijk deel afhankelijk van de financiën. De pijnlijke realiteit is namelijk dat de Noor in de League One (het derde Engelse profniveau!) aanzienlijk meer verdiende dan in Heerenveen.

Deze Heerenveen-spelers zouden een stap omhoog kunnen maken

Artikel gaat verder onder video

Robin Veldman leidde Heerenveen afgelopen seizoen naar een degelijke achtste plaats in de Eredivisie, waarmee de play-offs om Europees voetbal weer eens werden bereikt. Meerdere spelers maakten daarbij een dusdanige indruk dat zij komende zomer een stap omhoog zouden kunnen maken. Wat te denken van Joris van Overeem? De 31-jarige middenvelder werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van Maccabi Tel Aviv, zijn komst bleek een schot in de roos van technisch directeur Johan Hansma. De oud-speler van onder meer AZ en FC Utrecht werd zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar. Omdat hij vastligt tot medio 2027 zou Van Overeem komende zomer zeker een interessante optie kunnen zijn voor grotere clubs. Een poging van Heerenveen om Van Overeems verbintenis open te breken liep vooralsnog op niets uit, waardoor men in Utrecht een kans lijkt te ruiken om de middenvelder terug te halen naar de Domstad.

Ook Jakob Trenskow mag terugkijken op een geslaagd seizoen. In zijn tweede jaar in Friese dienst was de 25-jarige Deense rechtsbuiten in 38 wedstrijden rechtstreeks betrokken bij liefst 23 treffers (16 goals, 7 assists). Het leverde Trenskow zelfs een nominatie op voor de titel Speler van het Jaar in de Eredivisie, een prijs die uiteindelijk naar Ismael Saibari zou gaan. Dankzij zijn indrukwekkende statistieken heeft Trenskow zich ongetwijfeld in de kijker gespeeld bij meer vermogende clubs in binnen- en/of buitenland. Mocht het van een daadwerkelijke transfer komen, dan mag Heerenveen zich verheugen op een mooie vergoeding. Trenskow ligt namelijk nog vast tot medio 2028.

Een derde Heerenveen-speler die dit seizoen zijn potentie onderstreepte, is doelman Bernt Klaverboer. De twintigjarige Fries verdreef voormalig Oranje-international Andries Noppert in de eerste weken van het voorbije seizoen uit de basis en stond zijn plek vervolgens niet meer af. Geheel foutloos waren zijn optredens zeker niet, maar Klaverboer liet wel zien waarom Veldman hem het vertrouwen geeft. Zijn ontwikkeling werd in november vorig jaar vervolgens beloond met een debuut in Jong Oranje, waarvoor Klaverboer inmiddels twee interlands achter zijn naam heeft. Zijn contract bij Heerenveen loopt in de zomer van 2027 af, maar de club heeft een optie voor een extra seizoen die ongetwijfeld gelicht gaat worden. Ook in zijn geval zouden eventueel geïnteresseerde clubs dus met een zak geld moeten komen als ze deze zomer wat willen.

Tot slot mag ook Maas Willemsen niet onvermeld blijven. De 23-jarige centrale verdediger werd afgelopen zomer transfervrij weggeplukt bij De Graafschap en speelde zich net als Klaverboer al snel in de basiself van Veldman. Een razendsnelle vervolgstap lijkt zeker niet uit te sluiten: Willemsen wordt nú al gelinkt aan een transfer naar een Nederlandse topclub, terwijl hij ook bij clubs uit Duitsland en Italië op de radar zou zijn verschenen. Ook in zijn geval staat Heerenveen sterk in de eventuele onderhandelingen met geïnteresseerde clubs: Willemsen ligt nog vast tot medio 2029 en zou dus een fors bedrag kunnen opbrengen.

Noppert gratis op te pikken

Het moet wel heel gek lopen, wil Andries Noppert deze zomer niet vertrekken bij sc Heerenveen. De doelman is onder Veldman inmiddels zelfs verworden tot derde keus, behalve Klaverboer moet hij ook Nordin Bakker boven zich dulden in de pikorde onder de lat. Heerenveen gunt Noppert dan ook, ondanks een contract dat nog doorloopt tot de zomer van 2027, een transfervrij vertrek uit het Abe Lenstra Stadion.

Ook Luuk Brouwers zou zijn heil deze zomer mogelijk elders kunnen gaan zoeken. De 28-jarige middenvelder begon het voorbije seizoen nog als aanvoerder, maar raakte na de winterstop zijn basisplaats kwijt. Brouwers ligt net als Noppert nog vast tot medio 2027, waardoor komende zomer voor Heerenveen een goed moment zou zijn om hem te verkopen. Tot slot zouden ook basisspelers als Oliver Braude, Sam Kersten, Vasilios Zagaritis, Nikolai Hoplund en Marcus Linday komende zomer een stap kunnen gaan maken.

Of zij allemáál vertrekken valt nog te bezien, maar de kans is zeker aanwezig dat Hansma meerdere gaten in de selectie op zal moeten vullen. Dat zal met een bescheiden oorlogskas moeten gebeuren, aangezien Heerenveen de laatste seizoenen onder de streep steeds een operationeel tekort van meerdere miljoenen realiseerde. Inkomsten uit een of meerdere toptransfers zijn in dat opzicht dan ook zeker welkom.