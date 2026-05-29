Het Openbaar Ministerie (OM) laat niet zomaar wegkomen met zijn criminele misstappen. Justitie heeft vrijdagochtend in de rechtbank van Amsterdam geëist dat er maar liefst acht miljoen euro aan crimineel geld wordt terugbetaald. Dit megabedrag zou de 34-jarige oud-profvoetballer hebben verdiend met grootschalige drugssmokkel. Ook zijn neef Marylio V. moet flink betalen; van hem eist het OM nog eens 62.000 euro terug.

De oud-Ajacied was afwezig tijdens de zitting omdat hij momenteel nog altijd vastzit in voorarrest. De vijftigvoudig international van het Nederlands elftal heeft de afgelopen jaren een strafblad opgebouwd. In 2023 kreeg hij al anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest, en begin 2024 kwam daar nog eens zes jaar celstraf bovenop vanwege zijn hoofdrol bij de smokkel van honderden kilo's cocaïne. Tegen beide straffen loopt overigens nog een hoger beroep, dat eind november verder wordt behandeld.

Dikke winst met cryptochats

Uit gekraakte chatberichten bleek eerder al dat Promes een sturende en financiële rol had in de onderwereld. De aanvaller investeerde zelf 75.000 euro in een drugstransport in januari 2020. Hoewel de douane destijds een groot deel van de partij van ruim 712 kilo wist te onderscheppen, slaagden de smokkelaars erin om toch nog 650 kilo van boord te halen. Met dat overgebleven deel zou de buitenspeler de nu geëiste 8 miljoen euro hebben binnengesleept.

Het net sluit zich in Dubai

De voormalig sterspeler van Ajax en FC Twente was lange tijd ongrijpbaar in Rusland. Omdat dat land geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland, kon hij bij Spartak Moskou gewoon blijven voetballen. Het net sloot zich echter definitief toen hij begin 2024 met zijn club meereisde naar Dubai voor een trainingskamp. De Emiraten werkten wél mee aan een uitlevering, waardoor hij afgelopen juni definitief werd overgevlogen naar Nederland.