Atlético Madrid meldt zich bij Manchester City voor Tijjani Reijnders

29 mei 2026, 14:45
Tijjani Reijnders viert een treffer in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Manchester City en Palermo
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Tijjani Reijnders ruilt Manchester City mogelijk in voor een andere Europese topclub. De bekende transferjournalist Matteo Moretto meldt vrijdag dat Atlético Madrid serieuze interesse heeft in de Nederlandse middenvelder. De twee clubs zijn zelfs al met elkaar in gesprek over een transfer in de zomer.

Atlético Madrid onderzoekt nu hoe groot de kans is om de Oranje-international naar Spanje te halen. Trainer Diego SImone wil hem er graag bij hebben, al weet de club dat het heel moeilijk wordt om Reijnders los te weken in Engeland.

De geruchten over een vertrek komen niet uit de lucht vallen. Reijnders begon afgelopen seizoen nog heel sterk aan zijn eerste jaar bij Manchester City. Met zijn doelpunten en assists maakte hij meteen indruk in de Premier League.

Na een tijdje veranderde de situatie echter. Trainer Pep Guardiola zette de Nederlander steeds vaker op de bank. Reijnders komt daardoor minder aan spelen toe, waardoor de kans op een vroegtijdig vertrek uit Engeland flink is gegroeid.

Ook Juventus houdt situatie in de gaten

Atlético is niet de enige club met interesse. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport schreef pas al dat ook Juventus de situatie scherp in de gaten houdt. Juventus zoekt een middenvelder die de competitie al kent en direct klaar is om te spelen. Omdat Reijnders in het verleden grote indruk maakte bij AC Milan, past hij perfect in dat plaatje.

Toch is een transfer voor beide clubs een moeilijk verhaal, vooral door het geld. Manchester City betaalde destijds zo'n zeventig miljoen euro voor Reijnders. Volgens Footballtransfers is zijn waarde nu inschat op 67,9 miljoen euro, blijft dat een enorm bedrag. Het is nog maar de vraag of Atlético Madrid of Juventus dat geld zomaar kunnen betalen.

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
28
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
38
44
85
2
Man City
38
42
78
3
Man Utd
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool
38
10
60

