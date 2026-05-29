Live voetbal

Feyenoord na elf jaar niet langer het beste grasveld van de Eredivisie

29 mei 2026, 13:45
Feyenoord na elf jaar niet langer het beste grasveld van de Eredivisie
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

PSV heeft Feyenoord pijn gedaan. Niet op het scorebord, maar op de grond. Na elf jaar lang de absolute koning van de Nederlandse grasmatten te zijn geweest, is Feyenoord van de troon gestoten. Volgens spelersvakbond VVCS ligt het beste veld van de Eredivisie vanaf nu in het Philips Stadion van PSV.

Het klassement over de Nederlandse velden wordt niet zomaar bedacht. Spelersvakbond VVCS laat de hoofdrolspelers zélf beslissen hoe goed de matten erbij liggen.

“De aanvoerders uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie geven wekelijks hun waardering aan de velden in Nederland”, legt de VVCS uit. “Na elke speelronde ontvangt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko van de aanvoerders van de uitspelende clubs een tekstbericht met de waardering van 1 (slecht) tot en met 5 (topveld) voor het veld waarop zij gespeeld hebben.”

Artikel gaat verder onder video

De grasmat van PSV won de competitie dit seizoen met een score van 4,53. Feyenoord bleef na de elfjarige zegereeks steken op een tweede plek met 4,35. Ajax eindigde met de Johan Cruijff Arena op de derde plaats (4,29). Ook clubs als Sparta, sc Heerenveen, FC Groningen en Excelsior deden het goed met een cijfer rond de 4.

Het veld van AZ scoorde dit seizoen dramatisch slecht. Met een cijfer van 3,29 staan de Alkmaarders op een zestiende plek. Alleen Telstar en Fortuna deden het nog slechter die staan helemaal onderaan met een 2,76 en 2,82 als beoordeling.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • vr 22 mei, 07:50
  • 22 mei 07:50
  • 19
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie

Te Kloese verbaast ESPN met handelswijze rond Borges: ‘Dit is toch jóuw functie?!’

  • zo 17 mei, 10:57
  • 17 mei 10:57
  • 14
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws