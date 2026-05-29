PSV heeft Feyenoord pijn gedaan. Niet op het scorebord, maar op de grond. Na elf jaar lang de absolute koning van de Nederlandse grasmatten te zijn geweest, is Feyenoord van de troon gestoten. Volgens spelersvakbond VVCS ligt het beste veld van de Eredivisie vanaf nu in het Philips Stadion van PSV.

Het klassement over de Nederlandse velden wordt niet zomaar bedacht. Spelersvakbond VVCS laat de hoofdrolspelers zélf beslissen hoe goed de matten erbij liggen.

“De aanvoerders uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie geven wekelijks hun waardering aan de velden in Nederland”, legt de VVCS uit. “Na elke speelronde ontvangt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko van de aanvoerders van de uitspelende clubs een tekstbericht met de waardering van 1 (slecht) tot en met 5 (topveld) voor het veld waarop zij gespeeld hebben.”

Artikel gaat verder onder video

De grasmat van PSV won de competitie dit seizoen met een score van 4,53. Feyenoord bleef na de elfjarige zegereeks steken op een tweede plek met 4,35. Ajax eindigde met de Johan Cruijff Arena op de derde plaats (4,29). Ook clubs als Sparta, sc Heerenveen, FC Groningen en Excelsior deden het goed met een cijfer rond de 4.

Het veld van AZ scoorde dit seizoen dramatisch slecht. Met een cijfer van 3,29 staan de Alkmaarders op een zestiende plek. Alleen Telstar en Fortuna deden het nog slechter die staan helemaal onderaan met een 2,76 en 2,82 als beoordeling.