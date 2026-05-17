Live voetbal 16

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

17 mei 2026, 17:16
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Wat Davy Klaassen en Sean Steur betreft was het veld van het Abe Lenstra Stadion in de tweede helft van de wedstrijd sc Heerenveen - Ajax 'onbespeelbaar'. Het duel werd echter 'gewoon' uitgespeeld en Ajax slaagde er niet in om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen.

Door de zware nederlaag van FC Twente bij landskampioen PSV (5-1) had Ajax aan een zege op Heerenveen voldoende gehad om zich te verzekeren van de vierde plaats in de Eredivisie. Daarmee had de club zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League. De Amsterdammers speelden echter een moeizame wedstrijd, waarin beide ploegen wel wat kansen kregen op een treffer maar het doel niet een keer werd gevonden: 0-0.

'Dat is aan de heren in Zeist'

Artikel gaat verder onder video

In de loop van de tweede helft zorgde heftige regenval ervoor dat de bal nauwelijks meer rolde, wat vooral op de helft van de thuisploeg het geval was. Klaassen krijgt bij ESPN dan ook de vraag of hij vindt dat het duel wel uitgespeeld had moeten worden. "Dat is niet aan mij, dat is aan de heren in Zeist", reageert de aanvoerder van Ajax. "Het is onbespeelbaar, maar waarschijnlijk dachten ze: 'We gaan niet al die moeite doen voor zo'n laatste wedstrijd'. Maar nogmaals, daar hebben wij geen invloed op, dat is aan de mannen in Zeist. Ik kan me daar wel druk om maken, maar dat heeft helemaal geen zin."

'Dit is geen voetbal, dit hoort niet'

Even later verschijnt ook Klaassens ploeggenoot Sean Steur voor de camera's van de betaalzender. Hij laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit over de slotfase. "De laatste twintig minuten, dat kan eigenlijk niet. De bal blijft liggen, sommige spelers zag ik zelfs lachen in het veld, van 'Wat gebeurt hier?'. Onbespeelbaar, maar had de wedstrijd stilgelegd moeten worden? Tja, de laatste twintig minuten werd niet meer gevoetbald. Dit is geen voetbal, dit hoort niet. Ja, dat vind ik wel jammer", aldus Steur.

Klaassen eerlijk: 'Geen honderd procent penalty'

Klaassen was na een uur spelen boos op scheidsrechter Joey Kooij. Na een duel met tegenstander Marcus Linday ging de Ajax-captain in de vijandelijke zestien naar de grond, maar de arbiter wilde niets van zijn roep om een penalty weten en ook de VAR greep niet in. "Op dat moment werd ik voor mijn gevoel getrokken", zegt Klaassen als hij naar het moment gevraagd wordt. Inmiddels heeft hij de beelden teruggezien en is hij minder zeker van zijn zaak: "Het was in ieder geval geen honderd procent penalty", aldus Klaassen.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Girona-trainer Michel

Groot nieuws: Ajax en Míchel bereiken mondeling akkoord

  • vr 15 mei, 16:50
  • 15 mei 16:50
  • 7
Oscar Garcia

Óscar García slaat gedurfde taal uit: 'Ajax wordt volgend jaar kampioen'

  • vr 15 mei, 16:08
  • 15 mei 16:08
  • 8
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
0 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.554 Reacties
1.070 Dagen lid
17.154 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Nu wordt er allelei excuses gezocht ajax speelde gewoon net als het rest van het seizoen wat ze al gedaan hebben met de rem er op rampzalig wedstrijd laten zien na de wedstrijden weten de spelers precies waar het aan ligt met interviews maar ze leren er niet van. Het was gewoon weer een wanvertoning

Kicker
272 Reacties
673 Dagen lid
568 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geen excuses, Ajax bakte er niks van dit seizoen, verdiende 5e plek. Wat mij betreft verdienen wij ook geen Conference Leaque plek. Grote schoonmaak houden Jordi. Spelers die het Ajax-shirt onwaardig zijn eruit gooien.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.899 Reacties
1.329 Dagen lid
19.705 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het niet de laatste wedstrijd was dan was hij stilgelegd. Maar het maakt niet uit, je had het in het uur ervoor moeten laten zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.554 Reacties
1.070 Dagen lid
17.154 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Nu wordt er allelei excuses gezocht ajax speelde gewoon net als het rest van het seizoen wat ze al gedaan hebben met de rem er op rampzalig wedstrijd laten zien na de wedstrijden weten de spelers precies waar het aan ligt met interviews maar ze leren er niet van. Het was gewoon weer een wanvertoning

Kicker
272 Reacties
673 Dagen lid
568 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geen excuses, Ajax bakte er niks van dit seizoen, verdiende 5e plek. Wat mij betreft verdienen wij ook geen Conference Leaque plek. Grote schoonmaak houden Jordi. Spelers die het Ajax-shirt onwaardig zijn eruit gooien.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.899 Reacties
1.329 Dagen lid
19.705 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het niet de laatste wedstrijd was dan was hij stilgelegd. Maar het maakt niet uit, je had het in het uur ervoor moeten laten zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Heerenveen - Ajax

sc Heerenveen
0 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
28
6
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
34
7
52
7
Utrecht
33
11
50

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws