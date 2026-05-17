Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

Wat en betreft was het veld van het Abe Lenstra Stadion in de tweede helft van de wedstrijd sc Heerenveen - Ajax 'onbespeelbaar'. Het duel werd echter 'gewoon' uitgespeeld en Ajax slaagde er niet in om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen.

Door de zware nederlaag van FC Twente bij landskampioen PSV (5-1) had Ajax aan een zege op Heerenveen voldoende gehad om zich te verzekeren van de vierde plaats in de Eredivisie. Daarmee had de club zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League. De Amsterdammers speelden echter een moeizame wedstrijd, waarin beide ploegen wel wat kansen kregen op een treffer maar het doel niet een keer werd gevonden: 0-0.

'Dat is aan de heren in Zeist'

In de loop van de tweede helft zorgde heftige regenval ervoor dat de bal nauwelijks meer rolde, wat vooral op de helft van de thuisploeg het geval was. Klaassen krijgt bij ESPN dan ook de vraag of hij vindt dat het duel wel uitgespeeld had moeten worden. "Dat is niet aan mij, dat is aan de heren in Zeist", reageert de aanvoerder van Ajax. "Het is onbespeelbaar, maar waarschijnlijk dachten ze: 'We gaan niet al die moeite doen voor zo'n laatste wedstrijd'. Maar nogmaals, daar hebben wij geen invloed op, dat is aan de mannen in Zeist. Ik kan me daar wel druk om maken, maar dat heeft helemaal geen zin."

'Dit is geen voetbal, dit hoort niet'

Even later verschijnt ook Klaassens ploeggenoot Sean Steur voor de camera's van de betaalzender. Hij laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit over de slotfase. "De laatste twintig minuten, dat kan eigenlijk niet. De bal blijft liggen, sommige spelers zag ik zelfs lachen in het veld, van 'Wat gebeurt hier?'. Onbespeelbaar, maar had de wedstrijd stilgelegd moeten worden? Tja, de laatste twintig minuten werd niet meer gevoetbald. Dit is geen voetbal, dit hoort niet. Ja, dat vind ik wel jammer", aldus Steur.

Klaassen eerlijk: 'Geen honderd procent penalty'

Klaassen was na een uur spelen boos op scheidsrechter Joey Kooij. Na een duel met tegenstander Marcus Linday ging de Ajax-captain in de vijandelijke zestien naar de grond, maar de arbiter wilde niets van zijn roep om een penalty weten en ook de VAR greep niet in. "Op dat moment werd ik voor mijn gevoel getrokken", zegt Klaassen als hij naar het moment gevraagd wordt. Inmiddels heeft hij de beelden teruggezien en is hij minder zeker van zijn zaak: "Het was in ieder geval geen honderd procent penalty", aldus Klaassen.