Ajax veroordeeld tot play-offs na moeizame wedstrijd in Heerenveen

Ajax heeft in de laatste reguliere speelronde van de Eredivisie doelpuntloos gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen. Door de 0-0 in het Abe Lenstra Stadion eindigen de Amsterdammers de competitie als vijfde, waardoor de ploeg van trainer Óscar García zich via de play-offs moet zien te plaatsen voor Conference League-voetbal.

Ajax wist op voorhand dat het zelf in ieder geval moest winnen om de vijfde plaats - en daarmee de play-offs - nog te kunnen ontlopen. Daarbij waren de Amsterdammers wel afhankelijk van de resultaten van de nummers drie en vier, FC Twente en N.E.C. García verkoos in Heerenveen Wout Weghorst boven Kasper Dolberg in de spits. Verder ontbrak Josip Sutalo in de wedstrijdselectie, waardoor het centrum van de defensie werd gevormd door Ko Itakura en Youri Baas. De thuisploeg was op voorhand al zeker van play-offdeelname, dus kon vrijuit op zoek naar een positieve afsluiting van het reguliere seizoen.

De openingsfase leverde al vroeg een eerste kans voor Ajax op. Sean Steur stuitte echter op de uitkomende Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer. De thuisploeg deed voetballend zeker niet onder voor de Amsterdammers en kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. Na een kwartier leidde dat tot een vrije schietkans voor Luca Oyen, wiens inzet na een hoekschop echter door Davy Klaassen van de lijn kon worden gehaald. Vijf minuten later zette Klaverboer met een fantastische lange bal Dylan Vente vrij voor het doel. De spits had een fraaie lob in gedachten, maar zijn inzet miste hoogte en kon zo makkelijk worden gevangen door Maarten Paes. Aan de overkant kreeg Weghorst even later zijn eerste kans van de middag, maar hij kopte rakelings over.

Anton Gaaei was tien minuten voor rust ineens heel dicht bij de openingstreffer. Weghorst legde de bal terug, de Deense rechtsback haalde vervolgens snoeihard uit van buiten de zestien. Klaverboer wist de pegel echter minimaal van richting te veranderen, waardoor het schot op de lat uiteenspatte. Het bleek het startsein voor een wat sterkere fase voor de bezoekers, maar Weghorst en Steur (twee keer) wisten vanuit kansrijke positie echter niet tussen de palen te mikken. Beide ploegen zochten dan ook met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op.

Waar Ajax in de laatste fase van de eerste helft wat beter in het spel was gekomen, was het in de eerste minuten van de tweede helft toch echt Heerenveen dat weer de bovenliggende partij was. Het leidde tien minuten na rust tot een goede kans voor Sam Kersten, maar de centrale verdediger van de Friezen pegelde de bal nipt naast. Omdat PSV inmiddels een grote voorsprong te pakken had tegen Twente, wist Ajax dat één doelpunt genoeg zou zijn om naar de vierde plaats te stijgen. De Amsterdammers wisten echter nauwelijks een vuist te maken, ook omdat Mika Godts - dit seizoen zo vaak de uitblinker - nagenoeg onzichtbaar was.

Na een uur spelen claimde Ajax-captain Davy Klaassen tevergeefs een penalty. De middenvelder ging onderuit in de zestien na een duel met Marcus Linday, maar scheidsrechter Joey Kooij zag er geen overtreding in en de VAR greep niet in. Terwijl Klaassen protesteerde kwam Heerenveen er razendsnel uit, maar Paes bracht redding op een verraderlijk schot.

García bracht met Rayane Bounida en later ook Dolberg verse aanvallende krachten in, maar het was toch Heerenveen dat weer goede kansen op een treffer afdwong. Jakob Trenskow schoot in kansrijke positie echter voorlangs. Even later, terwijl de regen inmiddels met bakken uit de hemel kwam, bracht Klaverboer met de nodige moeite redding op een schotje van Weghorst. Ajax ontsnapte daarna opnieuw aan een achterstand, toen Paes de bal niet klem wist te pakken na een hoekschop, maar Heerenveen in de scrimmage voor het doel niet wist te profiteren. Kort daarna schoot Trenskow oog in oog met Paes over het Ajax-doel.

Door de hevige regenval werd de bal steeds meer geremd. Een andere Ajax-invaller, Maher Carrizo, kreeg vlak voor tijd echter nog een aardige mogelijkheid op de bevrijdende 0-1. De Argentijn stuitte echter op Klaverboer, waardoor het gelijk bleef en Ajax genoegen moet nemen met de vijfde plaats op de eindrangschikking, die dus play-offs betekenen.