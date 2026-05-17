Carrick roept Malacia bij zich en onthult zijn toekomst in een vol stadion

staat voor een definitief vertrek bij Manchester United. Het aflopende contract van de Nederlandse linksback wordt niet verlengd, zo maakt de club bekend. Daarmee komt een einde aan een periode die veelbelovend begon, maar uiteindelijk vooral werd overschaduwd door blessureleed.

Tijdens de spectaculaire 3-2 overwinning op Nottingham Forest, in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, zat Malacia nog eenmaal bij de selectie van Manchester United. De 26-jarige verdediger bleef negentig minuten op de bank, maar kreeg na afloop wel een bijzonder moment van erkenning vanaf het veld.

Malacia streek in de zomer van 2022 neer op Old Trafford na zijn overstap van Feyenoord. In totaal kwam hij tot 49 officiële wedstrijden in het eerste elftal van United. Toch slaagde hij er nooit volledig in om een vaste waarde te worden binnen de ploeg.

Blessures gooiden carrière bij United overhoop

Vooral de afgelopen seizoenen verliepen uiterst moeizaam voor de Nederlander. De tweede helft van het afgelopen seizoen bracht hij op huurbasis door bij PSV, terwijl zijn speeltijd dit seizoen beperkt bleef tot twee korte invalbeurten tegen Newcastle United, zowel in de thuis- als uitwedstrijd. Na een optreden in maart kreeg hij forse kritiek van de fans.

Toch bleef de waardering binnen de club zichtbaar aanwezig. Malacia maakte in 2023 deel uit van de wedstrijdselectie toen Manchester United de League Cup veroverde, eveneens na een ontmoeting met Newcastle.

Michael Carrick spreekt supporters toe

Na de overwinning op Nottingham Forest richtte hoofdtrainer Michael Carrick zich nadrukkelijk tot de supporters in het stadion. Daarbij stond hij ook stil bij de moeilijke jaren van Malacia.

“Daar staat Tyrell, over wie ik voor de aftrap nog met de jongens heb gesproken”, vertelde Carrick op het veld. “Hij heeft een ontzettend zware tijd achter de rug door blessures. Ik hoop dat jullie hem de steun geven die hij verdient.”

Met dat publieke eerbetoon neemt Manchester United afscheid van een speler bij wie het avontuur op Old Trafford nooit echt werd wat beide partijen ervan hadden gehoopt. De negenvoudig international van het Nederlands elftal kan nu een nieuwe club uitzoeken.