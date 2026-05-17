Ramiz Zerrouki gooit na laatste speeldag met modder naar werkgever Feyenoord

De kans lijkt klein dat na dit seizoen terugkeert bij Feyenoord. De dit seizoen aan FC Twente verhuurde middenvelder heeft zondag na de laatste speeldag van het seizoen gesneerd naar zijn Rotterdamse broodheer.

Zerrouki maakte in de zomer van 2023 voor ongeveer zeven miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. De controleur speelde in twee seizoenen 65 wedstrijden voor de Rotterdammers, maar een definitieve doorbraak bleef uit.

Dit seizoen wist Zerrouki naar eigen zeggen op huurbasis bij FC Twente zijn voetbalgeluk te hervinden. Na de laatste wedstrijd van het seizoen, zondag op bezoek bij PSV (5-1 nederlaag), komt de international van Algerije voor de camera van ESPN met harde woorden over Feyenoord.

Zerrouki sluit een terugkeer bij Feyenoord uit, ondanks dat zijn contract in De Kuip nog doorloopt tot medio 2027: "Het gaat vooral over het algemene plaatje. Ik heb me daar nooit thuis gevoeld en op mijn gemak gevoeld."

"Soms gebeuren dingen in het voetbal, heb je meningsverschillen, maar die kun je uitpraten”, vervolgt Zerrouki over zijn verstoorde arbeidsrelatie met hoofdtrainer Robin van Persie van Feyenoord. “Het is ook niet zo dat we vechtend uit elkaar zijn gegaan. Het gaat over het algemene plaatje."

"Contractueel moet ik natuurlijk terug, ik heb nog een jaar contract”, vervolgt hij. “Het seizoen is nu klaar en dit is een goed moment om te evalueren. Maar het is wel duidelijk dat ik niet daar verder ga. Ik heb het plezier hier teruggevonden, haal mijn niveau weer. Ik denk dat dit het meest bij mij past, dus of ik hier blijf of ergens anders: dat is even afwachten.”