Een enorm drama voor Fortuna Düsseldorf. De club van sportief directeur Sven Mislintat degradeerde zondag naar het derde niveau van Duitsland door een 3-0 nederlaag tegen Greuther Fürth.

Fortuna stond voorafgaand aan de speelronde op de zestiende plaats in de 2. Liga. Een punt was — achteraf bezien — genoeg om te stijgen naar plek vijftien en de nacompetitie te ontlopen. Maar bij een nederlaag van minstens drie goals verschil zou Fortuna op de ranglijst gepasseerd worden door Greuther Fürth.

Zo geschiedde. Greuther Fürth kwam vroeg op een 3-0 voorsprong en hield die de gehele wedstrijd vast. Daardoor krijgt Greuther Fürth een kans om zich via de play-offs te verzekeren van lijfsbehoud, terwijl Mislintat en consorten afdalen naar de 3. Liga.

Gevolgen voor ADO Den Haag

De degradatie van Fortuna Düsseldorf kan goed nieuws betekenen voor ADO Den Haag. Rechtsback Steven van der Sloot van ADO bereikte in een eerder stadium al een akkoord met Fortuna Düsseldorf, maar liet een degradatieclausule opnemen: de transfer zou niet doorgaan als Fortuna Düsseldorf afdaalt naar het derde niveau van Duitsland.

Technisch directeur Mark Wotte hoopt dan ook vurig dat de rechtsback, die dit seizoen goed was voor zeven doelpunten en twee assists, in het groengeel blijft spelen. "Als Düsseldorf degradeert is er van alles mogelijk", zei de sportbestuurder vorige maand al tegen Omroep West. Hij sprak de verdediger daar persoonlijk op aan: "Ik heb tegen Steven gezegd: je gaat toch geen 3. Bundesliga spelen als je ook naar de Eredivisie kan?”