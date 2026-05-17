Feyenoord zet in op Sami Ouaissa als opvolger Anis Hadj Moussa

De kans dat Anis Hadj Moussa deze zomer vertrekt bij Feyenoord groeit met de week en dus kijkt de clubleiding nadrukkelijk vooruit. In die zoektocht is in beeld gekomen als mogelijke nieuwe smaakmaker op de flank, weet het Algemeen Dagblad. De aanvaller van NEC maakte in Nijmegen een stormachtige ontwikkeling door en staat inmiddels op de radar in De Kuip.

Robin van Persie wil Feyenoord komend seizoen aanvallender en dominanter laten spelen. Daarvoor zijn buitenspelers nodig die structureel het verschil maken in de één-tegen-één en juist op die posities wacht de Rotterdammers een flinke renovatie.

Binnen Feyenoord wordt serieus rekening gehouden met een zomers vertrek van Hadj Moussa. De Algerijn groeide dit seizoen uit tot een van de grote aanvallende wapens van de ploeg en speelde zich nadrukkelijk in de kijker bij buitenlandse clubs. Met elf competitiedoelpunten, treffers in Europa én zeven assists leverde hij cijfers af die hem interessant maken voor de internationale markt.

Feyenoord ziet in Ouaissa ideale versterking

Feyenoord heeft daarom al geïnformeerd naar de situatie van Ouaissa. De 21-jarige aanvaller maakte indruk onder Dick Schreuder bij NEC, waar hij vanaf de rechterkant veel vrijheid kreeg en opviel met zijn snelheid, energie en rendement. In de Eredivisie was hij goed voor zes goals en zeven assists.

In Rotterdam ziet men een speler die goed past bij de ideeën van Van Persie. Financieel lijkt een deal haalbaar zodra Hadj Moussa daadwerkelijk vertrekt, al wordt het overtuigen van Ouaissa een veel grotere uitdaging. Ouaissa heeft een contract tot medio 2028 bij NEC en is volgens het algoritme van FootballTransfers 4,8 miljoen euro waard.

De aanvaller staat namelijk op de lijst bij meerdere clubs, waaronder VfB Stuttgart. De Duitse club verzekerde zich van Champions League-voetbal en kan daarmee sportief een aantrekkelijk perspectief bieden.

Van Persie hoopt ondertussen nog altijd dat Hadj Moussa zelf twijfelt over een vertrek. “Wij spelen Champions League en misschien denkt hij straks: waarom niet nog een jaar bij Feyenoord?”, aldus de trainer. De band tussen beiden blijkt sterk. “Onze relatie heeft er afgelopen zomer denk ik al voor gezorgd dat Anis hier nog speelt. Hij is een bijzondere jongen, in positieve zin. Zulke spelers wil je in je elftal hebben.”

Problemen op de vleugels stapelen zich op

De onzekerheid rond Hadj Moussa staat niet op zichzelf. Ook op andere flankposities wacht Feyenoord belangrijke keuzes. Gonçalo Borges lijkt na één seizoen alweer op een dood spoor te zitten in Rotterdam. De Portugees kwam afgelopen zomer voor elf miljoen euro over van FC Porto, maar wist het vertrouwen nooit terug te betalen.

Van Persie gaf hem zelfs tegen PEC Zwolle geen speelminuten meer. “We praten nog met spelers over hun situatie. Ik beslis niet alleen, maar ik heb mijn spelers wel een jaar aan het werk gezien en kan goed oordelen”, liet hij weten.

Ook op links blijft de zoektocht naar stabiliteit doorgaan. Van Persie gebruikte dit seizoen liefst negen verschillende spelers op die positie. Leo Sauer geldt intern nog altijd als een speler met veel potentie, maar blessureleed remde zijn ontwikkeling af. In de slotfase van het seizoen koos Van Persie zelfs geregeld voor noodoplossingen met Jordan Bos en Tobias van den Elshout op die flank.

Raheem Sterling kreeg tegen PEC Zwolle opnieuw een kans vanaf links, maar ook dat experiment lijkt mislukt. Een langer verblijf van de Engelsman lijkt daardoor uitgesloten.