Kenneth Perez maakt drie zeer vernederende opmerkingen over Ajax: ‘Goed, hoor…’

Kenneth Perez heeft bijzonder venijnig uitgehaald naar Ajax. De Amsterdammers kwamen zondagmiddag op de laatste speeldag van het seizoen niet voorbij sc Heerenveen (0-0) en zijn daardoor aangewezen op het spelen van play-offs voor een Conference League-ticket.

“Als Ajax had gewonnen, waren zij vierde geworden”, zegt Milan van Dongen zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. De presentator doelt op de 5-1 nederlaag die FC Twente gelijktijdig leed bij PSV. Had Ajax gewonnen van sc Heerenveen, dan hadden de Amsterdammers zich verzekerd van de vierde plaats in de Eredivisie en een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

“Ze pakken toch een punt. Goed, hoor…”, reageert Perez uiterst cynisch en vernederend. De Deense analist vervolgt dan op serieuzere toon: “Het gaat mij er meer om: ze wisten wat ze moesten doen. En ik zag daar he-le-maal niks van terug! Ik snap het wel, want ze hebben de kracht er niet voor.”

Perez stipt aan hoe Ajax na het eerste uur moegestreden leek. Dat leidde onder meer tot vroegtijdige wissels van Steven Berghuis en Davy Klaassen. “We zeiden dat ze het in de eerste zestig minuten moesten doen. Klaassen en Berghuis werden gewisseld. Dan denk je: hoe kun je die er nu uithalen? Maar ja, ze zijn op. Ze kunnen niet meer!”

“Ze waren overal te laat. De ruimtes waren groot. Álles kan”, vervolgt Perez. “Ajax, dat een goal moest maken, zakte een kwartier voor tijd in op eigen helft. Je zou zeggen: we jagen Heerenveen af en zorgen ervoor dat ze fouten maken. Echt, no way! Dit Ajax is echt sneu om naar te kijken. Er is totaal geen besef of kracht…”

“De spelers kunnen niet langer”, gaat de analist verder. “Je kunt dan als trainer wel denken: ik gok op een bevlieging van Berghuis, die een keer een bal goed voorlegt, of Klaassen, die een keer tegen een bal aan loopt. Maar ze hebben gewoon niet de kracht.”

Perez maakt later nog twee venijnige opmerkingen. Zo denkt hij dat een korte pauze vanwege de hevige regenval in het Abe Lenstra het elftal van trainer Óscar García had kunnen helpen. “Ik had het Ajax wel tien minuten rust gegund. Dan konden ze even op adem komen”, grapt Perez, om er tot slot aan toe te voegen: “Misschien moeten we volgend seizoen een competitie van zestig minuten per wedstrijd maken.”