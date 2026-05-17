García wil trainer van Ajax blijven en baalt van vierde official in Heerenveen

Óscar García hoopt ook volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax te zijn. Dat vertelt de Spanjaard na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-0), die ertoe leidde dat de Amsterdammers zich via de play-offs moeten zien te plaatsen voor Europees voetbal. Wat García betreft had het duel in het Abe Lenstra Stadion overigens stilgelegd moeten worden vanwege de zware regenval.

Ajax had een overwinning nodig om ten koste van FC Twente naar de vierde plaats in de Eredivisie te stijgen, maar slaagde daar dus niet in. Als nummer vijf wacht nu een confrontatie met de nummer negen van de eindrangschikking, FC Groningen. Omdat de eigen Johan Cruijff ArenA wegens de concertreeks van Harry Styles niet beschikbaar is, wordt de halve finale afgewerkt in het Kras Stadion van FC Volendam.

García is dit seizoen al de derde hoofdtrainer van Ajax, nadat de club eerder afscheid nam van achtereenvolgens John Heitinga en Fred Grim. Het heeft er alle schijn van dat technisch directeur Jordi Cruijff komende zomer wéér een nieuwe coach gaat aanstellen. Deze week zou zelfs al een mondeling akkoord zijn bereikt met García's landgenoot Míchel (Girona), al bezwoer Cruijff in een reactie tegenover De Telegraaf dat die berichtgeving vanuit Spanje onjuist is.

Na afloop van het duel in Heerenveen krijgt García tijdens de persconferentie van Cristian Willaert (ESPN) de vraag of hij al met Cruijff heeft gesproken over zijn toekomst, en of hij aan zou willen blijven als hoofdtrainer. "Wat denk je zelf?", luidt het veelzeggende antwoord van de coach. "Nee, daar heb ik nog niet met Jordi over gesproken", zegt García daarna desgevraagd.

Vervolgens vraagt Johan Inan (Algemeen Dagblad) naar een moment zo'n twintig minuten voor tijd, waarin teammanager Jan Siemerink van Ajax contact zocht met de vierde official van dienst, Thomas Hardeman. "Hebben jullie hem gevraagd om de wedstrijd stil te laten leggen en wat was het antwoord?", wil Inan weten. García bevestigt dat Ajax inderdaad om een stillegging vroeg vanwege de zware regenval. Die maakte het veld in het Abe Lenstra Stadion, zo zeiden zijn spelers Davy Klaassen en Sean Steur eerder al, 'onbespeelbaar'. Er kwam echter 'no answer' (geen antwoord, red.). "Nee, daar begrijp ik niks van", aldus García.

Inan speculeert vervolgens dat de weigering te maken zou hebben met het feit dat Ajax zo voordeel zou kunnen hebben ten opzichte van de concurrentie, aangezien alle negen wedstrijden tijdens de laatste speelronde tegelijk werden afgewerkt. "Wij hebben deze situatie niet gecreëerd", reageert García. "Wij hebben niet de macht om het laten regenen en de wedstrijd stil te laten leggen, zodat we de resultaten op de andere velden weten. Het is overduidelijk dat we niet onder dezelfde omstandigheden (als de concurrentie, red.) speelden."