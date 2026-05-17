Geert Wilders deelt bizar spreekkoor bij PEC - Feyenoord op social media: ‘Geweldig!’

Een opmerkelijk bericht van Geert Wilders zondagavond op X. De politicus en voorman van de PVV gaat aan de haal met een spreekkoor dat zondagmiddag te horen waren bij de competitiewedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord (0-2).

Feyenoord wist het Eredivisie-seizoen zondag in stijl af te sluiten. De Rotterdammers waren al zeker van de tweede plaats en eindigden in de laatste speelronde met een 0-2 overwinning bij PEC Zwolle.

Feyenoord stelde de overwinning veilig in het slot van de wedstrijd. Anis Hadj Moussa scoorde tweemaal, in de 79ste en 87ste minuut, en zorgde er zo voor dat de drie punten meegingen naar Rotterdam.

Tijdens het duel klonk er een opmerkelijk spreekkoor vanaf de tribunes in Zwolle. Rond de zestigste minuut zongen de fans van PEC: ‘AZC, weg ermee!’, zo was goed hoorbaar op televisie.

Het spreekkoor is ook Wilders ten gehore gekomen: de PVV-leider plaatst een video waarop het gezang te horen is zondagavond triomfantelijk op X: