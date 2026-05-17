Spelers van Feyenoord bewezen zondag een laatste eer aan Frank de Winter. Deze week overleed De Winter na een kort ziekbed. Hij was jarenlang bestuurder en vrijwilliger bij de supportersvereniging De Feijenoorder.

De Feijenoorder maakte donderdag bekend dat De Winter is overleden. "Hij heeft in het verleden veel betekend als bestuurder van de supportersvereniging voor alle supporters en de leden natuurlijk in het bijzonder", schreef de vereniging. "We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd."

Om De Winter te eren, maakten zijn medesupporters een spandoek voor hem. Daarmee poseerden alle spelers van Feyenoord na de 0-2 overwinning op PEC Zwolle in de laatste wedstrijd van het seizoen.