Feyenoord-spelers poseren met spandoek voor Frank de Winter

17 mei 2026, 17:20   Bijgewerkt: 19:08
Feyenoord-fans brengen een eerbetoon aan Frank de Winter
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Spelers van Feyenoord bewezen zondag een laatste eer aan Frank de Winter. Deze week overleed De Winter na een kort ziekbed. Hij was jarenlang bestuurder en vrijwilliger bij de supportersvereniging De Feijenoorder.

De Feijenoorder maakte donderdag bekend dat De Winter is overleden. "Hij heeft in het verleden veel betekend als bestuurder van de supportersvereniging voor alle supporters en de leden natuurlijk in het bijzonder", schreef de vereniging. "We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd."

Om De Winter te eren, maakten zijn medesupporters een spandoek voor hem. Daarmee poseerden alle spelers van Feyenoord na de 0-2 overwinning op PEC Zwolle in de laatste wedstrijd van het seizoen.

PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
0 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
34
26
65
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

