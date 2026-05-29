Sneijder en Van der Vaart temperen Oranje-verwachtingen: ‘Halve finale zou al knap zijn’

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zijn allesbehalve overtuigd dat het Nederlands elftal op het aankomende WK meedoet om de wereldtitel. In de podcast Wes & Raf van Ziggo Sport spreken de oud-internationals zich uit over de kansen van Oranje en de realistische benadering van bondscoach Ronald Koeman.

Waar presentatrice Noah Vahle de stelling opwerpt of Nederland wereldkampioen kan worden, is Sneijder meteen duidelijk. “Nee”, klinkt het stellig. Van der Vaart houdt het iets positiever: “Halve finale.” Sneijder zelf denkt eerder aan een kwartfinale, al plaatst hij daar direct een belangrijke kanttekening bij. “Het hangt wel af van de loting.”

Daarbij wordt ook gewezen op mogelijke zware tegenstanders direct na de groepsfase. Zo kan Oranje al vroeg in het toernooi tegenover toplanden als Brazilië of Marokko komen te staan. “Dat worden meteen lastige wedstrijden”, aldus Sneijder. “Van Marokko moeten we kunnen winnen, maar Brazilië wordt lastig.”

De oud-middenvelder benadrukt vooral dat Oranje het de laatste jaren lastig heeft tegen toplanden. “Ik heb de afgelopen vijf jaar niet gezien dat ze van een topland hebben gewonnen. En om de halve finale te halen moet je dat wel doen.”

Toch blijft Van der Vaart iets hoopvoller. Hij vindt dat Nederland wel degelijk ver kan komen, mits alles meezit. “We hebben goede spelers, het moet absoluut meezitten, maar we kunnen echt wel de halve finale halen. Je gaat niet naar een toernooi om tevreden te zijn met de kwartfinale.”

Ook wordt bondscoach Koeman besproken, die volgens de twee oud-internationals een realistische houding aanneemt. “Dat zou ook gek zijn als je nu al roept dat je wereldkampioen wordt”, stelt Van der Vaart. Sneijder sluit zich daarbij aan: “Je moet realistisch zijn. Op een toernooi moet alles kloppen, en je hebt ook gewoon geluk nodig.”

Van der Vaart ziet daarnaast nog wel een positief punt. “Er zijn spelers die bij hun club niet altijd presteren, maar bij Oranje juist wel. Dat is wel heel positief.”