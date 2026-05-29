Valentijn Driessen zet zijn vraagtekens bij de plek van in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De buitenspeler van West Ham United is in de woorden van de Telegraaf-journalist 'geen makkelijke jongen', bovendien is het nog maar de vraag of Summerville daadwerkelijk rechts voorin uit de voeten kan.

Bondscoach Ronald Koeman maakte afgelopen woensdag zijn 26-koppige WK-selectie bekend. Summerville ontving daarbij zijn eerste oproep voor Oranje. De oud-speler van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag had er in maart van dit jaar ook al bij moeten zitten, legde de keuzeheer uit, maar moest toen wegens een blessure verstek laten gaan. Koeman ziet Summerville als optie rechts voorin, mede daardoor gaat Jeremie Frimpong (Liverpool) dan ook niet mee naar het eindtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf komt de WK-selectie van Oranje ter sprake. Mike Verweij vindt het opvallend dat Frimpong is thuisgelaten omdat Koeman hem blijkbaar enkel als optie op rechtsbuiten ziet, terwijl de Liverpool-speler eerder ook als rechtsback werd opgesteld. "Daar heb je nu Summerville en Donyell Malen voor, en Teun Koopmeiners heeft dat onlangs ook heel goed ingevuld (tegen Noorwegen, red.). Dus dan kun je zeggen: dan heb je Frimpong inderdaad niet nodig, als je hem niet ziet als alternatief op rechtsback."

Presentator Pim Sedee vraagt vervolgens of Verweij en Driessen of Summerville rechts voorin wel een goede optie is. "Dat weet ik niet", reageert Driessen. "Daar zie ik hem gewoon te weinig. Want als ik naar West Ham United zit te kijken, dan speelt hij negen van de tien keer linksbuiten. Maar ze hebben iets in hem gezien waardoor ze denken dat hij zowel links als rechts kan. Er zijn weinig spelers die heel goed linksbuiten én rechtsbuiten kunnen spelen. Dan speel je ook niet bij West Ham United, dan speel je wel bij een andere club", aldus de journalist.

Daar komt bij dat Driessen zijn twijfels heeft over het karakter van Summerville. "Het is geen makkelijke jongen. Nooit geweest, je hoort er alles en iedereen over. Hijzelf zegt dat hij bij Leeds United op een gegeven moment het licht heeft gezien. En zijn werkethiek, daar valt niets op aan te merken. Dus laten we hopen dat dat inderdaad klopt, Maar Koeman kent hem niet, als karakter. En zo zijn er natuurlijk meer, Memphis Depay heeft ook een bepaald karakter. Er zijn wel meer jongens die hij moet managen, qua karakter. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat", besluit de journalist.