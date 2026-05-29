Sneijder: ‘Hoe kun je na zo’n seizoen beloond worden met een plek in de selectie?’

29 mei 2026, 11:15
Wes
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Wesley Sneijder en begrijpt weinig van het besluit van bondscoach Ronald Koeman om Wout Weghorst op te nemen in de definitieve selectie voor het aanstaande wereldkampioenschap. In de Ziggo Sport-podcast Wes & Raf kregen de twee oud-internationals van presentatrice Noah Vahle de vraag welke speler zij thuis zouden hebben gelaten, waarop de recordinternational van Oranje resoluut de naam van de Ajax-spits noemde. 

"Ik kan niet begrijpen dat als je zo’n seizoen draait, je beloond wordt met een plek in de selectie om mee te gaan naar het WK", stelt Sneijder hard over de selectie van de spits. Hij erkent wel dat de spoeling voorin dun is bij het Nederlands elftal. "En wie er voor hem in de plaats moet komen mag Joost weten, want zoveel topspitsen hebben we niet." 

Daarnaast zet hij grote vraagtekens bij de argumentatie die de trainer onlangs gaf voor het meenemen van de speler. "Ik vind het vreemd en de uitleg ook: 'We kunnen hem gebruiken op de manier hoe wij willen'. Wat is die manier? Waarvoor heb je zo’n type nodig?", vraagt Sneijder zich hardop af. Hij verwijst daarbij naar de beroemde invalbeurt van de stormram op het vorige mondiale eindtoernooi. "Door zo’n goaltje tegen Argentinië? Iedere andere speler op die positie maakt die ook", klinkt het kritisch. Van der Vaart sluit zich daar volledig bij aan en wijst naar de werkwijze van de bondscoach. "Daar houdt Koeman te veel aan vast, aan dat soort momenten. Je weet hoe hij is", vult de voormalig spelverdeler aan.

Ben jij het eens met Wesley Sneijder dat Wout Weghorst niet in Oranje thuishoort?

Wout Weghorst

Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

