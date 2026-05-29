Opsteker voor oud-Feyenoorder Senesi na mislopen WK: stap naar Engelse topclub dichtbij

lijkt zijn loopbaan in de Premier League voort te zetten. Volgens meerdere Engelse media, waaronder de BBC, staat de voormalig Feyenoord-verdediger op het punt om transfervrij de overstap te maken naar Tottenham Hotspur. De Londense club zou dicht bij een akkoord zijn met de Argentijn, die deze zomer transfervrij vertrok bij Bournemouth.

Volgens de berichtgeving hoeven alleen de laatste details van het contract nog te worden afgerond. Daarmee lijkt een langer verblijf in Engeland aanstaande voor Senesi, die de afgelopen vier seizoenen uitkwam voor Bournemouth. De verdediger speelde in totaal 128 officiële wedstrijden voor de club uit het zuiden van Engeland en groeide uit tot een vaste waarde.

Een vertrek van Senesi kwam voor Bournemouth niet volledig uit de lucht vallen. De club probeerde zijn aflopende verbintenis meermaals te verlengen, maar zag de verdediger volgens Engelse media in december al een derde contractvoorstel afwijzen. Sindsdien voerde Senesi gesprekken met meerdere clubs uit binnen- en buitenland, al lijkt Tottenham nu met zijn handtekening aan de haal te gaan. De interesse van Spurs speelde al langer, maar bleef enige tijd op de achtergrond door onzekerheid rondom de sportieve situatie van de club. Nu Tottenham verzekerd is van Premier League-voetbal, lijkt de weg vrij om de deal af te ronden.

Voor Senesi zou een transfer naar Tottenham een opsteker zijn in een wrange periode. De verdediger beleefde een sterk seizoen bij Bournemouth, dat verrassend als zesde eindigde in de Premier League, maar viel desondanks buiten de definitieve WK-selectie van Argentinië. Bondscoach Lionel Scaloni gaf de voorkeur aan ervaren namen als Nicolás Otamendi en voormalig Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez.

Senesi maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Bournemouth, dat destijds circa vijftien miljoen euro voor hem betaalde. Voor de club uit Rotterdam is het jammer dat de verdediger transfervrij vertrekt, zij hadden namelijk een doorverkoopclausule in het contract bedongen.