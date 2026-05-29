Driessen ziet logica in WK-oproep: 'Kan mij voorstellen dat een trainer van dit soort types houdt'

Valentijn Driessen heeft begrip voor de keuze van bondscoach Ronald Koeman om op te roepen voor het naderende wereldkampioenschap. Hij stelt dat de trainer van het Nederlands elftal gecharmeerd is van de instelling van de routinier, die bij de selectie is gehaald als vervanger van de zwaargeblesseerde Jerdy Schouten. Volgens hem fungeert de middenvelder als een ideale speler voor een trainer, al plaatst de verslaggever wel vraagtekens bij de uiteindelijke meerwaarde van de dertiger op het allerhoogste niveau.

In het programma Cocktailtje met… van Vandaag Inside geeft Driessen aan dat hij de absentie van Schouten een groot gemis vindt, maar de logica van Koeman wel degelijk volgt. "Het speelde denk ik al met Schouten in zijn achterhoofd om De Roon op te roepen, want die kent hij heel goed", aldus de analist. "Dat vindt hij een karaktermannetje, zei hij in de persconferentie en dat is hij ook". Hij roemt de energie die de speler in een groep brengt en de manier waarop hij medespelers op hun plek zet. "Ik heb hem een paar keer gezien en ik kan mij voorstellen dat een trainer van dit soort types houdt: die altijd gaan en altijd gaatjes blijven dichtlopen, dus het zijn ideale trainerspelers".

Artikel gaat verder onder video

Toch is hij wel kritisch op de daadwerkelijke impact die de routinier kan hebben tijdens het mondiale eindtoernooi. De Roon speelde zijn laatste interland in maart 2024 tegen Duitsland en werd door Koeman voor de rest van de WK-cyclus gepasseerd. "Hij is dik in de dertig en dan denk ik: wat heeft hij voor meerwaarde in dit Nederlands elftal?", zo vraagt Driessen zich hardop af. "Hij is er nu bij en Schouten is er niet bij, maar eigenlijk maakt dat allemaal niet uit". Volgens de journalist is de controleur namelijk geen speler die wedstrijden in zijn eentje beslist op het allerhoogste podium. "Het zijn alleen geen spelers waardoor je ineens wel wint van Frankrijk in de halve finale".