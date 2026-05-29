Driessen ziet logica in WK-oproep: 'Kan mij voorstellen dat een trainer van dit soort types houdt'

29 mei 2026, 11:45
Valentijn Driessen
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Valentijn Driessen heeft begrip voor de keuze van bondscoach Ronald Koeman om Marten de Roon op te roepen voor het naderende wereldkampioenschap. Hij stelt dat de trainer van het Nederlands elftal gecharmeerd is van de instelling van de routinier, die bij de selectie is gehaald als vervanger van de zwaargeblesseerde Jerdy Schouten. Volgens hem fungeert de middenvelder als een ideale speler voor een trainer, al plaatst de verslaggever wel vraagtekens bij de uiteindelijke meerwaarde van de dertiger op het allerhoogste niveau.

In het programma Cocktailtje met… van Vandaag Inside geeft Driessen aan dat hij de absentie van Schouten een groot gemis vindt, maar de logica van Koeman wel degelijk volgt. "Het speelde denk ik al met Schouten in zijn achterhoofd om De Roon op te roepen, want die kent hij heel goed", aldus de analist. "Dat vindt hij een karaktermannetje, zei hij in de persconferentie en dat is hij ook". Hij roemt de energie die de speler in een groep brengt en de manier waarop hij medespelers op hun plek zet. "Ik heb hem een paar keer gezien en ik kan mij voorstellen dat een trainer van dit soort types houdt: die altijd gaan en altijd gaatjes blijven dichtlopen, dus het zijn ideale trainerspelers".

Toch is hij wel kritisch op de daadwerkelijke impact die de routinier kan hebben tijdens het mondiale eindtoernooi. De Roon speelde zijn laatste interland in maart 2024 tegen Duitsland en werd door Koeman voor de rest van de WK-cyclus gepasseerd. "Hij is dik in de dertig en dan denk ik: wat heeft hij voor meerwaarde in dit Nederlands elftal?", zo vraagt Driessen zich hardop af. "Hij is er nu bij en Schouten is er niet bij, maar eigenlijk maakt dat allemaal niet uit". Volgens de journalist is de controleur namelijk geen speler die wedstrijden in zijn eentje beslist op het allerhoogste podium. "Het zijn alleen geen spelers waardoor je ineens wel wint van Frankrijk in de halve finale".

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jacob
82 Reacties
1.340 Dagen lid
182 Likes
Jacob
Als we alleen spelers mochten selecteren die ons lieten winnen van Frankrijk konden we beter opgeven omdat we te weinig man op het wedstrijdformulier hadden staan.

Volgens mij is de Roon vergelijkbaar met André Ooijer in die wedstrijd tegen Brazilië. Je neemt reserves mee voor als er iets gebeurt met je eerste keus. Dan moet die persoon er wel staan.

Marten de Roon

Marten de Roon
Atalanta Bergamo
Team: Atalanta
Leeftijd: 35 jaar (29 mrt. 1991)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atalanta
34
1
2024/2025
Atalanta
36
4
2023/2024
Atalanta
30
0
2022/2023
Atalanta
35
3

