PSV wil opnieuw shoppen bij Bayern en richt vizier op Ibrahimovic

29 mei 2026, 19:15
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

PSV hoopt komende zomer opnieuw toe te slaan bij Bayern München. De landskampioen heeft zijn pijlen gericht op Arijon Ibrahimovic (20), zo meldt Transfermarkt. De twintigjarige aanvaller heeft een sterk seizoen achter de rug bij FC Heidenheim. PSV heeft goede papieren door de goede relatie met de Duitse grootmacht, maar de concurrentie is groot.

Het is inmiddels een bekend recept in Eindhoven. PSV doet de laatste jaren graag én succesvol zaken met Der Rekordmeister. Eerst was er Malik Tillman, die na een sterke huurperiode definitief werd gekocht en deze zomer voor liefst 35 miljoen euro naar Bayer Leverkusen verkast. Afgelopen zomer haalde de landskampioen Paul Wanner al op in München. Nu moet Ibrahimovic de volgende voltreffer worden.

De international van Duitsland Onder-21 kan zowel als aanvallende middenvelder als op de flanken uit de voeten. Volgens FootballTransfers vertegenwoordigt de Duitser momenteel een marktwaarde van 7,4 miljoen euro, waardoor PSV vermoedelijk diep in de buidel moet tasten. In 34 wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en zes assists.

De speler zelf ziet ook duidelijk waar hij stappen heeft gezet: "De voorbereiding onder Frank Schmidt heeft me fysiek op een heel goed niveau gebracht. Daardoor kon ik mijn kwaliteiten nog beter benutten. Ik heb geleerd om verantwoordelijkheid en discipline te tonen, ook in het verdedigende werk."

Kapers op de kust

Bayern München-trainer Vincent Kompany wil Ibrahimovic in de voorbereiding een kans geven, maar de concurrentie in de spits van München is groot. Bayern staat daarom open voor een vertrek, zolang de talentvolle aanvaller maar gegarandeerd aan spelen toekomt.

PSV is alleen niet de enige club die de situatie in de gaten houdt. Uit Engeland hebben Brighton & Hove Albion, Fulham en Crystal Palace interesse. Ook Duitse clubs als VfB Stuttgart en TSG Hoffenheim hopen op zijn handtekening.

Arijon Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic
1. FC Heidenheim 1846
Team: Heidenheim
Leeftijd: 20 jaar (11 dec. 2005)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heidenheim
32
2
2024/2025
Bayern München
1
0
2024/2025
Lazio
1
0
2024/2025
Bayern II
4
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

