Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisieclub. Ditmaal is het de beurt aan Feyenoord, waar nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux het nodige te doen heeft in aanloop naar een nieuw seizoen met Champions League-deelname.

Bij Feyenoord is het al langer onrustig. De Rotterdammers eindigden weliswaar op de tweede plaats in de Eredivisie, die recht geeft op deelname aan de Champions League, maar dat kwam niet bepaald door de eigen goede prestaties. Ajax, FC Twente en NEC lieten na te profiteren van het zwakke spel van de ploeg van Robin van Persie, waardoor de miljoenen van de Champions League toch naar De Kuip komen.

Waar Dennis te Kloese de afgelopen seizoenen samen met Mark Ruijl verantwoordelijk was voor het uitgeven van die miljoenen om de selectie samen te stellen, gaat het komende zomer helemaal anders in De Kuip. Technisch manager Ruijl maakte namelijk per 1 mei de overstap naar stadsgenoot Excelsior, waar hij als technisch directeur aan de slag is gegaan. Daarnaast kondigde algemeen- en technisch directeur Te Kloese eind april aan per 1 juli te vertrekken uit Rotterdam; hij keert terug naar Mexico, waar hij aan de slag gaat bij Monterrey.

Kort voor het einde van het seizoen moest Feyenoord dus hard op zoek naar een nieuwe directie. Normaal gesproken wordt er eerst een algemeen directeur aangesteld, die vervolgens op zoek kan naar een technisch directeur. Hier was bij Feyenoord echter geen tijd voor, waardoor de zoektochten door elkaar heen liepen. Maandag werd duidelijk dat Feyenoord voor de functie van algemeen directeur op hoofdlijnen akkoord is met Robert Eenhoorn, die tussen 2014 en 2024 met veel succes die functie vervulde bij AZ. Ook ligt er een akkoord op hoofdlijnen met Rigaux, die gaat overkomen van Club Brugge. Beide directeuren worden naar verwachting op korte termijn gepresenteerd.

Overschot aan contractspelers

Zodra Rigaux is begonnen bij Feyenoord, zal hij eerst in het aantal contractspelers moeten snijden. Momenteel staan er liefst 44 spelers onder contract in De Kuip, waarvan er elf zijn verhuurd. Dat is extreem veel. Ter vergelijking: inclusief verhuurde spelers heeft Ajax 32 spelers onder contract staan, terwijl dit er bij PSV 29 zijn.

Om te beginnen kan de clubleiding kijken naar de elf huurspelers. Deze groep omvat dure spelers die niet goed genoeg zijn bevonden, talenten uit eigen jeugdopleiding en jonge aankopen met potentie. Van de huurlingen gaan Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki hun laatste contractjaar in, dus zal Feyenoord ze moeten verkopen om nog iets aan ze over te houden. Zerrouki heeft al duidelijk gemaakt absoluut niet terug te willen naar Rotterdam. Verder lijkt er ook voor Luka Ivanusec, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo en Chris-Kévin Nadje geen toekomst te zijn in De Kuip. Als zij allemaal vertrekken, kunnen Plamen Andreev, Jaden Slory, Stéphano Carrillo en Jan Plug allen nogmaals worden verhuurd om vlieguren te maken. Dan blijft alleen Gjivai Zechiël nog over van de huurlingen, maar daarover later meer.

In de huidige selectie van Van Persie valt ook genoeg te snijden, te beginnen met de verdediging. Feyenoord heeft met Givairo Read, Mats Deijl, Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop liefst vier rechtsbacks in de gelederen. Dat is er minstens een te veel. Eerstgenoemde staat al langer in de belangstelling van grote Europese clubs, waaronder Bayern München en Manchester City. In Rotterdam gaat men ervan uit dat de negentienjarige Read daarom deze zomer zal vertrekken. Lotomba en Deijl hebben dit seizoen niet laten zien over het gevraagde niveau van een basisspeler van Feyenoord te beschikken, waardoor zij het naderende vertrek van Read niet kunnen opvangen. Een van hen zou in De Kuip kunnen blijven om samen met de blessuregevoelige Nieuwkoop als back-up van Read of een goede aankoop te kunnen fungeren.

Vijf rechtsbenige centrale verdedigers

In het hart van de verdediging had Feyenoord gedurende het seizoen zes spelers onder contract staan, maar de meesten daarvan kwamen door blessureleed amper aan spelen toe. Met Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen en Jeremiah St. Juste heeft Feyenoord vier rechtsbenige centrale verdedigers die ook volgend seizoen nog onder contract staan. Daarnaast is er nog de kwestie van Gernot Trauner, wiens aflopende contract formeel is opgezegd. In de laatste weken van het seizoen keerde hij echter terug van een slepende achillespeesblessure en liet hij zien, mits fit, nog altijd een van de betere aan de kant van Feyenoord te zijn. Mocht de Oostenrijker toch nog een jaar in Rotterdam blijven, zal een van de andere verdedigers normaal gesproken moeten vertrekken. St. Juste lijkt daar de meest geschikte kandidaat voor, aangezien hij sinds zijn komst in januari verspreid over zes duels pas 148 minuten speelde

Met Malcolm Jeng heeft Feyenoord één linksbenige verdediger in de gelederen, maar hij kwam ook door blessureleed amper in actie dit jaar. De jonge Zweed werd door Feyenoord gehuurd met koopoptie van Stade Reims en maakte een goede indruk in zijn eerste minuten voor de Rotterdammers, maar raakte in zijn tweede wedstrijd, op bezoek bij FC Groningen (0-1 winst) zwaar geblesseerd. Het is nog onduidelijk wanneer Jeng terug kan keren van zijn gescheurde achillespees en of Feyenoord bereid is om de koopoptie in zijn contract te lichten, maar het moge duidelijk zijn dat een linksbenige centrumverdediger geen overbodige luxe is. Mocht de clubleiding besluiten niet met Jeng door te gaan, zal er waarschijnlijk gekeken worden naar een nieuwe linkspoot voor in het centrum.

Waar de linksbackpositie met Jordan Bos en Gijs Smal goed is bezet, staat er op doel waarschijnlijk wel wat te gebeuren. Tweede doelman Steven Benda wordt sinds de winter gehuurd van Fulham, waar hij na dit seizoen uit zijn contract loopt. Mocht Feyenoord langer met de Duitser door willen, zou het hem een aanbieding kunnen doen. De kans bestaat echter dat de 27-jarige sluitpost liever uitkijkt naar een nieuwe club waar hij wel kans maakt op een basisplaats, waardoor Feyenoord op zoek moet naar een nieuwe tweede keeper. Ook aanvoerder Timon Wellenreuther zou De Kuip kunnen verlaten. De sluitpost is sinds de zomer van 2024 de vaste eerste keuze onder de lat bij Feyenoord, maar krijgt ook regelmatig kritiek. Er is interesse vanuit Duitsland, dus bestaat de kans dat de Rotterdammers niet alleen een nieuwe tweede, maar ook een nieuwe eerste doelman moeten halen.

Op het middenveld heeft Feyenoord een flink aantal spelers. Wie in ieder geval op zoek lijkt te kunnen naar een nieuwe club, is Shiloh ‘t Zand. De 22-jarige middenvelder keerde begin 2025 terug van een verhuurperiode bij Heracles Almelo en zit inmiddels al anderhalf jaar op een dood spoor in Rotterdam, dus een vertrek zou uitkomst bieden voor speler en club. Dan blijven er met Luciano Valente, Oussama Targhalline, In-beom Hwang, Jakub Moder, Sem Steijn, Thijs Kraaijeveld en Tobias van den Elshout nog voldoende smaken over, terwijl Zechiël dus terugkeert na een goed seizoen bij FC Utrecht. Hij zal waarschijnlijk voor zijn kans willen gaan in Feyenoord 1, waardoor er liefst acht opties zijn voor drie posities.

De Rotterdammers zouden kunnen overwegen om Hwang of Moder, die afgelopen jaar allebei weinig speelden door blessures, te verkopen. In de wedstrijden die zij wel speelden, hebben ze echter laten zien zeker van waarde te zijn voor Feyenoord. Ook het verhuren van Kraaijeveld of Van den Elshout of zelfs allebei zou uitkomst kunnen bieden om beide talenten voldoende speeltijd te geven.

Volledig nieuwe voorhoede

Op de vleugels wordt er in de eerste plaats afscheid genomen van Raheem Sterling. Feyenoord verraste in februari door de 31-jarige Engelsman transfervrij vast te leggen. De buitenspeler tekende een contract tot het einde van het seizoen, maar in een half jaar in De Kuip heeft hij, op een assist na, niets laten zien. Na vier wedstrijden op de bank kreeg Sterling in de laatste competitiewedstrijd nog een keer de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien, maar ook dit werd geen succes. Het lijkt dus ondenkbaar dat Feyenoord hem een nieuw contract voorschotelt.

Aan de rechterkant mikt Anis Hadj Moussa op een vertrek uit De Kuip. De Algerijn werd vorig jaar al in verband gebracht met Benfica, maar verlengde uiteindelijk zijn contract bij Feyenoord. Nu lijkt een transfer echter onvermijdelijk, zeker als hij een goede beurt maakt op het WK. In dat geval zal er geïnvesteerd moeten worden in een waardige opvolger, terwijl er ook aan de linkerkant zeker wat bij moet. Feyenoord probeerde het vertrek van Igor Paixão vorig jaar op te vangen met talenten, maar dit pakte niet uit zoals gehoopt.

Als er daadwerkelijk twee aankopen voor de flanken komen, heeft Feyenoord daarachter met Gaoussou Diarra, Leo Sauer, Gonçalo Borges en Aymen Sliti nog vier opties. Met name voor die laatste zou het verstandig kunnen zijn om op huurbasis te vertrekken, omdat Sliti nog niet de intensiteit brengt die wordt gevraagd. Ook kan Feyenoord inzetten op een vertrek van Borges, maar dan moet het genoegen nemen met een flink verlies. De Portugees kwam vorig jaar namelijk voor tien tot elf miljoen euro over van FC Porto.

Met Ayase Ueda heeft Feyenoord de topscorer van de Eredivisie in huis. Mocht hij op het WK een aantal doelpunten maken, zal dat zijn marktwaarde alleen maar goed doen. Na drie seizoenen in De Kuip lijkt de Japanner dan ook te denken aan een stap, nadat Feyenoord vorig jaar nog voor een transfer naar VfL Wolfsburg ging liggen. Als Ueda vertrekt, blijven Casper Tengstedt en Shaqueel van Persie over als opties in de punt. De Deen heeft vooralsnog niet laten zien dat hij het in zich heeft om de vaste eerste spits van Feyenoord te worden, terwijl Van Persie met pas zes invalbeurten in het eerste ook nog niet klaar lijkt voor de druk die een vaste basisplaats bij een topclub met zich meebrengt. Bij een vertrek van Ueda lijkt Feyenoord dus de markt op te moeten voor een nieuwe eerste keuze in de punt.

Robin van Persie

Dan rest er ook nog het vraagstuk van de trainer. Robin van Persie heeft nog een contract tot de zomer van 2027 in De Kuip en is er zelf van overtuigd dat hij ook komend seizoen voor de groep zal staan. Onder Van Persie verliep het seizoen van Feyenoord echter niet zoals gewenst en leek het niveau van het spel naarmate het seizoen vorderde alleen maar achteruit te gaan. Daarnaast werd er dit seizoen niet een keer gewonnen van een van de andere teams die in de top zes zijn geëindigd en was de Europese campagne ook nog eens bijzonder zwak.

De vraag is echter of de nieuwe directie, gezien de hoeveelheid problemen die binnen de selectie moeten worden opgelost, gelijk na de aanstelling durft in te grijpen. Het vinden van een geschikte opvolger moet namelijk zorgvuldig gebeuren en de tijd om rustig de opties af te wegen, heeft Feyenoord niet. Ook zou het aanblijven van Van Persie voor wat stabiliteit zorgen in een zomer waarin al zo veel staat te veranderen binnen de club. De vraag is alleen of Van Persie de boel komend seizoen dan wel op de rit krijgt, of dat het slechts uitstel van executie zou zijn.