Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor het handelen van Dick Advocaat in de voorbije weken. Nadat hij vanwege de gezondheid van zijn dochter terugtrad als bondscoach van Curaçao, en Fred Rutten werd geïnstalleerd als opvolger, bleek Advocaat toch open te staan voor een terugkeer. Hoewel de voetbalbond van Curaçao dat eigenlijk niet zag zitten, is Advocaat toch weer aangesteld richting het WK.

Perez wijst erop dat behalve Rutten ook perschef Kees Jansma is vertrokken. Jansma noemde de gang van zaken ‘onacceptabel en onrechtvaardig’ en uitte zijn zorgen over de rol van hoofdsponsor Corendon. De reisorganisatie dreigde zich na het WK terug te trekken als sponsor als Advocaat niet zou terugkeren. “Als het terugtrekken van een mogelijke sponsor van invloed is op de beslissing, ben ik het daar niet mee eens”, zei Jansma erover.

"Ik wil mijn oude collega en oud-presentator Kees Jansma toch even noemen”, zegt Perez in Voetbalpraat. “Hij is in ieder geval opgestapt na die blamage met de trainerswissel. Ik weet er niet het fijne van, ik heb Kees er ook niet over gesproken, maar het getuigt er wel van dat het voelt alsof deze situatie niet oké is.”

Perez vindt het frustrerend dat Advocaat weinig kritiek krijgt van de buitenwereld. "Weet je waar ik ook moeite mee heb? Al die trainers hè, ik heb Ron Jans erover gehoord, Peter Bosz erover gehoord, over trainers en het moment dat zij ontslagen worden. Ik heb nu niemand gehoord die zegt: 'Wat Advocaat heeft gedaan is zeer oncollegiaal en het kan niet'."

"Het WK is blijkbaar zo groot dat je op dat moment geen principes meer hebt, Advocaat zijnde. Hij wil gewoon naar het WK toe. Het is echt niet oké en het is ook niet oké dat het wordt goedgepraat”, stelt de oud-middenvelder.