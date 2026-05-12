Voetbalbond Curaçao bevestigt terugkeer Dick Advocaat

12 mei 2026, 16:51
Dick Advocaat
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Dick Advocaat keert per direct terug als bondscoach van Curaçao om de nationale ploeg deze zomer te leiden tijdens het wereldkampioenschap voetbal, dat meldt de FFK op een persconferentie. De ervaren oefenmeester volgt Fred Rutten op, die zich maandag met onmiddellijke ingang heeft teruggetrokken. Daarmee komt een einde aan een onrustige periode rondom het nationale elftal, waarbij spelers en sponsoren openlijk aandrongen op een rentree van Advocaat.

Advocaat legde zijn functie in februari nog neer vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Rutten nam het stokje vervolgens over, maar kende een moeizame start met nederlagen in oefenwedstrijden tegen China en Australië. De spelersgroep had moeite met de werkwijze van de nieuwe technische staf en sprak de wens uit om weer met Advocaat te werken, wiens privésituatie een terugkeer inmiddels weer toelaat.

Hoewel de voetbalbond FFK in eerste instantie vasthield aan Rutten, besloot de interim-bondscoach zelf op te stappen. "Er moet geen klimaat ontstaan dat afbreuk doet aan gezonde professionele verhoudingen, in zowel de spelersgroep als de staf. Daarom is het verstandig om op te stappen", zo liet Rutten in een schriftelijke verklaring weten. De vertrekkende trainer gaf aan de gang van zaken te betreuren. "Ik betreur hoe de situatie is gelopen, maar ik wens iedereen veel succes", aldus Rutten.

De trainerswissel heeft ook gevolgen voor de commerciële partners van de eilandengroep. Reisorganisatie Corendon, de hoofdsponsor van de ploeg, heeft in eerste instantie aangekondigd na het WK te stoppen met de sponsoring. Topman Atilay Uslu nam dit besluit uit onvrede over het feit dat de bond Advocaat aanvankelijk niet wilde terughalen, ondanks dat de sponsor daar wel op aandrong. De bond liet destijds weten dat de besluitvorming is verankerd in de statuten en niet uitsluitend afhangt van de wensen van spelers en sponsoren. Of de terugkeer van Advocaat er voor zorgt dat de sponsor blijft is nog onduidelijk.

Met zijn rentree breekt Advocaat direct een record. De Hagenaar wordt met zijn 78 jaar de oudste bondscoach ooit op een WK. Hij neemt dat record over van de Duitser Otto Rehhagel, die in 2010 op 71-jarige leeftijd aan het roer stond bij Griekenland. 

dilima1966
3.531 Reacties
1.065 Dagen lid
17.104 Likes
dilima1966
Kleine kleuter is back schaam je om zo omgegaan met fred ik hoop dat ze de eerste ronde niet overleven gaan

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Ivoorkust
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0

