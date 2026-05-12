Oostenrijk zet hoog in bij eerste WK-deelname in 28 jaar

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Oostenrijk.

Oostenrijk staat voor de zevende WK-deelname in de historie, maar pas de eerste van deze eeuw. De ploeg van bondscoach Ralf Rangnick eindigde in de kwalificatiepoule, met onder meer Bosnië-Herzegovina en Roemenië als tegenstanders, met 19 punten uit acht wedstrijden bovenaan en mag zich dus opmaken voor de reis naar Noord-Amerika.

WK-historie

Artikel gaat verder onder video

Voor de beste WK-prestaties van Oostenrijk moeten we ver terug in de tijd. Op het tweede eindtoernooi ooit, in 1934, reikte het land tot de halve finales. Daarin was de latere wereldkampioen, Italië, met 1-0 nipt te sterk. De wedstrijd om de derde plaats ging vervolgens verloren tegen Duitsland (2-3). Bij de tweede WK-deelname, twintig jaar later, verbeterde Oostenrijk die prestatie. Weer werd de halve finale bereikt, waarin Duitsland deze keer gigantisch uithaalde (6-1). De strijd om het brons werd vervolgens echter wél gewonnen, van Uruguay (3-1).

Vier jaar later strandde Oostenrijk op het WK van 1958 in de poulefase. Daarna was het Alpenland opnieuw twintig jaar absent op het hoogste podium, om in 1978 in Argentinië een prima rentree te maken. Met onder meer de makkelijk scorende Hans Krankl in de ploeg werden Spanje en Zweden in de eerste groepsfase verslagen, waardoor de tweede ronde werd bereikt. In de tweede poulefase werd echter begonnen met een forse nederlaag tegen de latere verliezend finalist, Nederland, dat mede dankzij twee goals van John Rep met liefst 1-5 won. Ook Italië bleek een maatje te groot (1-0), waardoor een 3-2 zege op West-Duitsland in de afsluitende wedstrijd niet meer mocht baten en uitschakeling een feit was. Ook in 1982 overleefde Oostenrijk de eerste poulefase, al werd dat behoorlijk ontsierd door de manier waarop in samenwerking met West-Duitsland het arme Algerije werd geëlimineerd. De tweede ronde zou uiteindelijk opnieuw het eindstation blijken.

In de jaren 90 van de vorige eeuw wist Oostenrijk zich nog tweemaal te plaatsen voor de WK-eindronde. Zowel in 1990 (Italië) als in 1998 (Frankrijk) strandde het land echter in de poulefase. Na dat laatste toernooi wist Oostenrijk zes keer op rij niet door de kwalificatie heen te komen, maar onder leiding van Rangnick is het voor de editie van 2026 dus wél gelukt.

De plaatsing voor het komende WK komt niet helemaal uit de lucht vallen. Oostenrijk was bij vier van de vorige vijf EK's immers ook present. Bij de laatste editie, in 2024, werd de poule met daarin Nederland en Frankrijk zelfs gewonnen, mede door een 3-2 zege op Oranje. In de achtste finale struikelde Oostenrijk vervolgens over Turkije (1-2).

Bekende namen bij Oostenrijk

De bekendste Oostenrijkse international is vermoedelijk David Alaba. De verdediger van Real Madrid kampt de laatste jaren veelvuldig met blessureleed, maar is normaal gesproken 'gewoon' van de partij op het WK. Andere bekende namen in de Oostenrijkse selectie zijn verdedigers Kevin Danso (Tottenham Hotspur) en Konrad Laimer (Bayern München) en middenvelders Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) en het RB Leipzig-duo Xaver Schlager en Christoph Baumgartner.

In de persoon van Paul Wanner lijkt één Eredivisiespeler zeker van zijn plek in de Oostenrijkse WK-selectie. De PSV'er speelde zijn jeugdinterlands voor Duitsland, maar maakte in maart van dit jaar bekend dat hij voor een loopbaan als A-international bij Oostenrijk kiest. Rangnick riep Wanner direct op, waarna hij debuteerde in het vriendschappelijke duel met Ghana (5-1 winst) en enkele dagen later ook meedeed tegen Zuid-Korea (1-0).

Waar Wanner zijn koffer vast kan gaan inpakken, moet Gernot Trauner vooral hopen. De 34-jarige Feyenoord heeft zestien interlands achter zijn naam, waarvan de laatste in maart 2025. Sindsdien kwam hij door aanhoudend blessureleed bijna een jaar niet in actie voor de Rotterdammers, maar inmiddels maakt de verdediger weer volop minuten. Trauner liet recent weten stiekem nog te hopen op een plek in de WK-selectie.

Buiten Wanner en Trauner om heeft Rangnick keuze uit meerdere spelers met een Eredivisieverleden die hij mee zou kunnen nemen. De kansen van voormalig Ajax-verdediger Maximilian Wöber, thans spelend voor Werder Bremen, lijken na een jaar vol blessures klein. Oud-PSV'er Phillipp Mwene (FSV Mainz) lijkt echter wél een zekerheidje, net als oud-Ajacied Florian Grillitsch (SC Braga) en voormalig FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic (Rode Ster Belgrado).

Programma WK 2026

Oostenrijk opent het WK met een wedstrijd tegen Jordanië. In de tweede poulewedstrijd stuit de ploeg van Rangnick vervolgens op titelhouder Argentinië, om de groepsfase af te sluiten met een wedstrijd tegen Algerije.

Speelschema Oostenrijk (Groep J)

17 juni - 6.00 uur: Oostenrijk - Jordanië in Santa Clara

22 juni - 19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk in Arlington

28 juni - 4.00 uur: Algerije - Oostenrijk in Kansas City