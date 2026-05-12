Verrassend nieuwtje over Raheem Sterling bij Feyenoord

12 mei 2026, 16:21   Bijgewerkt: 16:27
Raheem Sterling bij Feyenoord
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Feyenoord bereidt een nieuwe aanbieding voor om het verblijf van Raheem Sterling in De Kuip te verlengen, zo meldt FR12. Hoewel Engelse media eerder meldden dat de club afscheid zou nemen van de aanvaller, wil Robin van Persie de voormalig Engels international juist behouden voor komend seizoen. In Londen vinden momenteel gesprekken plaats tussen de Rotterdamse club, de entourage van Sterling en zaakwaarnemers bureau Muy Manero.

De vleugelspeler tekende in februari een kortlopend contract dat na de laatste competitiewedstrijd afloopt. Tot dusver kwam Sterling tot zeven optredens in de Eredivisie, waarin hij goed was voor één assist. Desondanks ziet Van Persie in hem een waardevolle kracht voor de Champions League. Feyenoord verzekerde zich afgelopen weekend definitief van deelname aan de competitiefase van dat Europese toernooi. De aanstaande aanbieding komt voornamelijk uit de koker van de trainer en de speler kan het voorstel binnen 24 uur verwachten.

Tijdens een persmoment reageerde Van Persie op de verhalen over een definitief vertrek. De oefenmeester, die onlangs bevestigde dat hij ook volgend seizoen voor de groep staat, benadrukte zijn zeggenschap over de selectie. "Ik ga over mijn staf en over de spelers", gaf de trainer aan. "Ik kan me toch juist nu focussen op wat ik vind van potentiële versterkingen die voor ons kunnen gaan spelen? Juist nu heb ik de tijd om te kijken hoe spelers het hebben gedaan en kan ik ze op basis van het hele seizoen beoordelen. Dat is volgens mij logisch", zo verklaarde hij.

Of Sterling daadwerkelijk ingaat op de nieuwe aanbieding van de Rotterdammers, is nog niet duidelijk. De aanvaller staat namelijk ook in de belangstelling van clubs van buiten Europa en uit de Serie A. Zelf is Sterling er nog altijd van overtuigd dat hij na een goede voorbereiding van meerwaarde kan zijn voor een elftal.

dilima1966
3.531 Reacties
1.065 Dagen lid
17.104 Likes
dilima1966
Bij feyenoord zijn ze ook koekoek geworden met hem ze hebben tocht niet kroes als adviseur

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

