Verrassend nieuwtje over Raheem Sterling bij Feyenoord

Feyenoord bereidt een nieuwe aanbieding voor om het verblijf van in De Kuip te verlengen, zo meldt FR12. Hoewel Engelse media eerder meldden dat de club afscheid zou nemen van de aanvaller, wil Robin van Persie de voormalig Engels international juist behouden voor komend seizoen. In Londen vinden momenteel gesprekken plaats tussen de Rotterdamse club, de entourage van Sterling en zaakwaarnemers bureau Muy Manero.

De vleugelspeler tekende in februari een kortlopend contract dat na de laatste competitiewedstrijd afloopt. Tot dusver kwam Sterling tot zeven optredens in de Eredivisie, waarin hij goed was voor één assist. Desondanks ziet Van Persie in hem een waardevolle kracht voor de Champions League. Feyenoord verzekerde zich afgelopen weekend definitief van deelname aan de competitiefase van dat Europese toernooi. De aanstaande aanbieding komt voornamelijk uit de koker van de trainer en de speler kan het voorstel binnen 24 uur verwachten.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens een persmoment reageerde Van Persie op de verhalen over een definitief vertrek. De oefenmeester, die onlangs bevestigde dat hij ook volgend seizoen voor de groep staat, benadrukte zijn zeggenschap over de selectie. "Ik ga over mijn staf en over de spelers", gaf de trainer aan. "Ik kan me toch juist nu focussen op wat ik vind van potentiële versterkingen die voor ons kunnen gaan spelen? Juist nu heb ik de tijd om te kijken hoe spelers het hebben gedaan en kan ik ze op basis van het hele seizoen beoordelen. Dat is volgens mij logisch", zo verklaarde hij.

Of Sterling daadwerkelijk ingaat op de nieuwe aanbieding van de Rotterdammers, is nog niet duidelijk. De aanvaller staat namelijk ook in de belangstelling van clubs van buiten Europa en uit de Serie A. Zelf is Sterling er nog altijd van overtuigd dat hij na een goede voorbereiding van meerwaarde kan zijn voor een elftal.