Oranje verrast: nóg een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan

Het Nederlands elftal kiest vlak voor de start van het WK voor een opvallende aanpak in New York. Niet alleen speelt Oranje op 8 juni een officiële oefeninterland tegen Oezbekistan, direct daarna volgt nóg een wedstrijd in hetzelfde stadion. Daarin komen vooral de spelers aan bod die in het eerste duel weinig of geen minuten maakten, zo weet NU.nl.

Zo krijgt bondscoach Ronald Koeman de kans om zijn volledige WK-selectie nog één keer in wedstrijdverband aan het werk te zien voordat Oranje op 14 juni in Dallas aan het toernooi begint tegen Japan.

De eerste ontmoeting met Oezbekistan in het Icahn Stadium begint om 20.45 uur Nederlandse tijd en geldt als officiële interland. Hoewel er geen publiek aanwezig zal zijn, zijn media wel welkom en wordt de wedstrijd live uitgezonden op televisie.

Het tweede duel later op de avond krijgt een totaal ander karakter. Die wedstrijd tegen de reservespelers van de Oezbeken telt niet als officiële interland en wordt volledig buiten de schijnwerpers afgewerkt. Er zullen geen media op de tribune zitten. Vermoedelijk wordt de wedstrijd dan ook niet uitgezonden, maar dat staat nog niet vast.

Koeman wil volledige selectie ritme geven richting WK

Met de dubbele krachtmeting in New York zorgt Oranje ervoor dat alle 26 internationals in de laatste WK-week nog speelminuten kunnen maken. Dat is voor Koeman een belangrijk onderdeel van de voorbereiding richting het openingsduel op het wereldkampioenschap.

Voor vertrek naar de Verenigde Staten speelt Nederland op 3 juni eerst nog een oefenwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. In Rotterdam staat slechts één wedstrijd op het programma.