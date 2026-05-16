Zorgen voor Koeman: Frenkie ontbreekt op training Barcelona

16 mei 2026, 13:17
Frenkie de Jong voorafgaand aan Polen - Nederland
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Frenkie de Jong heeft zaterdag de groepstraining van FC Barcelona aan zich voorbij laten gaan. Op beelden van Dario Sport is te zien dat de middenvelder ontbrak op het veld in de aanloop naar de wedstrijd tegen Real Betis, die voor zondagavond op het programma staat.

Waar de Nederlander schitterde door afwezigheid, keerden Raphinha en Fermin Lopez wel weer terug op het veld. Beide spelers stonden eerder deze week, net als De Jong, aan de kant met fysieke klachten in het verloren duel tegen Alavés. De afwezigheid van de middenvelder past in het voorzichtige beleid dat de medische staf van Barcelona momenteel hanteert. De oud-speler van Ajax liep in februari een hamstringblessure op tijdens een training. Om een terugslag te voorkomen, wordt er geen enkel risico met hem genomen.

De fysieke gesteldheid van de controleur zal ook bij bondscoach Ronald Koeman met veel interesse in de gaten worden gehouden. Het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten gaat namelijk al over een maand van start. De bondscoach heeft de klok tegen zich, aangezien hij over elf dagen zijn definitieve selectie moet inleveren bij de FIFA. Eerder deze week diende de keuzeheer al een voorlopige lijst van 55 namen in bij de voetbalbond, waarvan er uiteindelijk nog 29 afvallen.

Terwijl de tijd dringt voor Frenkie, is de invulling van het middenveld van het Nederlands elftal volop in beweging. Zo werd bekend dat Joey Veerman niet op de voorlopige lijst van 55 spelers staat. Voor De Jong rest er nu een race tegen de klok om op tijd fit te raken voor het eindtoernooi.

Maak jij je zorgen over de inzetbaarheid van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal?

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
24
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
36
59
91
2
Real Madrid
36
39
80
3
Villarreal
36
24
69
4
Atlético
36
21
66
5
Betis
36
12
57

