Live voetbal

BBC: Michael Carrick wordt definitief trainer van Manchester United

16 mei 2026, 14:01
Michael Carrick
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Manchester United heeft een principeakkoord bereikt met Michael Carrick over een permanente aanstelling als hoofdtrainer, dat meldt de BBC zaterdagmiddag. Hiermee bevestigt het Engelse medium eerdere berichtgeving van onder meer Fabrizio Romano. De formele afhandeling van de contracten is inmiddels in gang gezet. Naar verwachting zal de officiële aankondiging spoedig volgen.

De oud-speler van United nam in januari op interim-basis het stokje over na het ontslag van Ruben Amorim. Onder zijn leiding zijn de prestaties op Old Trafford aanzienlijk verbeterd. Van de vijftien competitiewedstrijden onder zijn hoede werden er tien gewonnen. Hierdoor is de ploeg inmiddels verzekerd van kwalificatie voor de Champions League. Momenteel bezetten de Red Devils een stabiele derde plaats in de Premier League.

Artikel gaat verder onder video

Carrick zal zijn handtekening zetten onder een verbintenis voor twee seizoenen, waarbij de club een optie heeft voor nog een extra jaar. De dagelijkse leiding van Manchester United, bestaande uit CEO Omar Berrada en technisch directeur Jason Wilcox, heeft de definitieve aanstelling nadrukkelijk aanbevolen bij de eigenaren. Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe en zijn sportgroep INEOS zijn inmiddels akkoord gegaan met het voorstel om Carrick fulltime de touwtjes in handen te geven.

Het is nog onduidelijk of alle formaliteiten zijn afgerond voordat de selectie zondag in actie komt tegen Nottingham Forest. Dit duel is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor Manchester United. Binnen de club is er echter een sterke wens om de aanstelling nog voor deze aftrap wereldkundig te maken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Aston Villa - Liverpool

Dramatische avond voor Liverpool: harde nederlaag tegen Villa, nog geen CL

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
  • 2
Het Nederlands elftal voorafgaand aan het duel met Litouwen op 17 november 2025

Matthijs de Ligt mist WK met Nederlands elftal

  • Gisteren, 16:17
  • Gisteren, 16:17
  • 1
Een Arsenal-supporter tijdens de wedstrijd tegen West Ham United

Schokkende beelden: Arsenal-fans in West Ham-vak naar beneden gegooid

  • di 12 mei, 14:57
  • 12 mei 14:57
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Michael Carrick

Michael Carrick
Manchester United
Team: Man Utd
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (28 jul. 1981)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
36
42
79
2
Man City
36
43
77
3
Man Utd
36
15
65
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool
37
10
59

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws