BBC: Michael Carrick wordt definitief trainer van Manchester United

Manchester United heeft een principeakkoord bereikt met Michael Carrick over een permanente aanstelling als hoofdtrainer, dat meldt de BBC zaterdagmiddag. Hiermee bevestigt het Engelse medium eerdere berichtgeving van onder meer Fabrizio Romano. De formele afhandeling van de contracten is inmiddels in gang gezet. Naar verwachting zal de officiële aankondiging spoedig volgen.

De oud-speler van United nam in januari op interim-basis het stokje over na het ontslag van Ruben Amorim. Onder zijn leiding zijn de prestaties op Old Trafford aanzienlijk verbeterd. Van de vijftien competitiewedstrijden onder zijn hoede werden er tien gewonnen. Hierdoor is de ploeg inmiddels verzekerd van kwalificatie voor de Champions League. Momenteel bezetten de Red Devils een stabiele derde plaats in de Premier League.

Carrick zal zijn handtekening zetten onder een verbintenis voor twee seizoenen, waarbij de club een optie heeft voor nog een extra jaar. De dagelijkse leiding van Manchester United, bestaande uit CEO Omar Berrada en technisch directeur Jason Wilcox, heeft de definitieve aanstelling nadrukkelijk aanbevolen bij de eigenaren. Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe en zijn sportgroep INEOS zijn inmiddels akkoord gegaan met het voorstel om Carrick fulltime de touwtjes in handen te geven.

Het is nog onduidelijk of alle formaliteiten zijn afgerond voordat de selectie zondag in actie komt tegen Nottingham Forest. Dit duel is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor Manchester United. Binnen de club is er echter een sterke wens om de aanstelling nog voor deze aftrap wereldkundig te maken.