Lewandowski kondigt transfervrij vertrek bij Barcelona aan

vertrekt aan het einde van dit seizoen bij FC Barcelona. De Poolse spits heeft via Instagram officieel bekendgemaakt dat hij zijn aflopende contract in Catalonië niet zal verlengen. Daarmee komt er na vier seizoenen een einde aan de samenwerking tussen de spits en de Spaanse topclub.

De aanvaller kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode in Spanje. "Na vier jaar vol uitdagingen en hard werken, is het tijd om verder te gaan", schrijft Lewandowski. "Ik vertrek met het gevoel dat de missie geslaagd is. Vier seizoenen, drie kampioenschappen. Ik zal de liefde die ik vanaf de eerste dag van de fans heb gekregen nooit vergeten. Catalonië is mijn plek op aarde", aldus de aanvaller. In totaal kwam hij tot dusver tot 191 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 119 keer het net wist te vinden. Onder leiding van trainer Hansi Flick won hij naast de drie landstitels ook eenmaal de Copa del Rey en drie keer de Spaanse Super Cup.

Waar de toekomst van de speler ligt, is nog niet officieel bevestigd, maar hij wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar de Saudi Pro League. Al-Hilal geldt als de belangrijkste gegadigde om hem transfervrij in te lijven. Volgens recente berichtgeving ligt er in het Midden-Oosten een contractvoorstel klaar van maar liefst negentig miljoen euro per jaar en zou een akkoord dichtbij zijn. Naast de Saudische interesse worden ook Juventus, AC Milan, Chicago Fire en het FC Porto van Francesco Farioli genoemd als mogelijke bestemmingen.