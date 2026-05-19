'Pijnlijke ontmoeting Zerrouki en Van Persie in de gangen van stadion'

Voor Ramiz Zerrouki lijkt geen toekomst bij Feyenoord. De middenvelder keert in de zomer terug van zijn verhuurperiode bij FC Twente, maar onder Robin van Persie hoeft hij weinig speeltijd te verwachten. Zerrouki zit zelf ook niet te wachten op een terugkeer bij Feyenoord.
Na de afsluitende competitiewedstrijd tegen PSV zei Zerrouki dat hij zich nooit thuis heeft gevoeld in De Kuip. Zijn verstandhouding met Van Persie speelt daarin een rol. "Het is ook niet zo dat we vechtend uit elkaar zijn gegaan. Het gaat over het algemene plaatje." Zerrouki zei verder: “Het is wel duidelijk dat ik niet daar verder ga. Ik heb het plezier hier teruggevonden, haal mijn niveau weer. Ik denk dat dit het meest bij mij past, dus of ik hier blijf of ergens anders: dat is even afwachten.”
Het interview wordt besproken in de NOS Voetbalpodcast. Commentator Jeroen Elshoff stelt: “Je kunt maar beter duidelijk zijn. Hij heeft zulke negatieve ervaringen gehad met deze trainer ook.”
Daarna komt een andere commentator met een opvallende anekdote. “Ik kwam ze tegen allebei”, zegt Mark Kloostra. “Ik was bij Twente tegen Feyenoord (op 1 maart, red.). En toen moest Van Persie wachten op de persconferentie van Zerrouki, voordat hij naar binnen moest. En dat is een heel klein gangetje, tussen de gang naar de kleedkamers en de perszaal, waar de persco is. En daar stond Van Persie te wachten. Daar moest Zerrouki ook heen. Van Persie wist dat Zerrouki zo langs zou komen, en Zerrouki wist dat Van Persie daar stond. En ze keken strak langs elkaar heen. Dat zijn geen beste vrienden.”
Voor commentator Arno Vermeulen is de situatie helder. “Zerrouki zegt dat hij gewoon helemaal niet terug wil omdat hij de hele sfeer daar niet prettig vindt. Hij wil het niet per se een op een maken, maar iedereen snapt natuurlijk dat het niet heel lekker zit tussen die twee.”
Zerrouki had problemen met Slot, Priske en Van Persie. Dat zegt op een gegeven moment ook iets over Zerrouki zelf. Onder drie verschillende trainers was hij tweede keus of viel hij op door domme fouten, zoals die onnodige penalty tegen Celtic in de Champions League. Zijn draaicirkel is die van een vrachtwagen en dan nu ineens roepen dat hij zijn oude niveau weer terug heeft gevonden bij Twente? Ik heb hem tegen PSV niet gezien hoor. Hoeveel werd het ook alweer voor het B-elftal van PSV, 5-1? Het probleem zit niet alleen in kwaliteit, maar vooral in mentaliteit. Alleen omdat hij nu olie op het vuur gooit richting Van Persie, is het ineens interessant voor bepaalde types om weer een beginnende trainer af te branden. Terwijl Van Persie juist groot gelijk heeft dat hij iemand die tijdens FC Twente - Feyenoord continu liep te provoceren geen blik waardig gunt. Voor mij hoeft Feyenoord niet eens koste wat kost nog geld aan hem te verdienen. Laat hem desnoods nog een jaar op de tribune zitten en daarna transfervrij vertrekken. Je zou maar continu afgebrand worden door zo’n miskoop, terwijl je zelf allang weet hoe het echt zit en hem richting de buitenwereld alsnog in bescherming blijft nemen. Dan is iemand geen blik waardig gunnen nog behoorlijk netjes van Van Persie.
