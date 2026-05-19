'Pijnlijke ontmoeting Zerrouki en Van Persie in de gangen van stadion'

Voor lijkt geen toekomst bij Feyenoord. De middenvelder keert in de zomer terug van zijn verhuurperiode bij FC Twente, maar onder Robin van Persie hoeft hij weinig speeltijd te verwachten. Zerrouki zit zelf ook niet te wachten op een terugkeer bij Feyenoord.

Na de afsluitende competitiewedstrijd tegen PSV zei Zerrouki dat hij zich nooit thuis heeft gevoeld in De Kuip. Zijn verstandhouding met Van Persie speelt daarin een rol. "Het is ook niet zo dat we vechtend uit elkaar zijn gegaan. Het gaat over het algemene plaatje." Zerrouki zei verder: “Het is wel duidelijk dat ik niet daar verder ga. Ik heb het plezier hier teruggevonden, haal mijn niveau weer. Ik denk dat dit het meest bij mij past, dus of ik hier blijf of ergens anders: dat is even afwachten.”

Het interview wordt besproken in de NOS Voetbalpodcast. Commentator Jeroen Elshoff stelt: “Je kunt maar beter duidelijk zijn. Hij heeft zulke negatieve ervaringen gehad met deze trainer ook.”

Daarna komt een andere commentator met een opvallende anekdote. “Ik kwam ze tegen allebei”, zegt Mark Kloostra. “Ik was bij Twente tegen Feyenoord (op 1 maart, red.). En toen moest Van Persie wachten op de persconferentie van Zerrouki, voordat hij naar binnen moest. En dat is een heel klein gangetje, tussen de gang naar de kleedkamers en de perszaal, waar de persco is. En daar stond Van Persie te wachten. Daar moest Zerrouki ook heen. Van Persie wist dat Zerrouki zo langs zou komen, en Zerrouki wist dat Van Persie daar stond. En ze keken strak langs elkaar heen. Dat zijn geen beste vrienden.”

Voor commentator Arno Vermeulen is de situatie helder. “Zerrouki zegt dat hij gewoon helemaal niet terug wil omdat hij de hele sfeer daar niet prettig vindt. Hij wil het niet per se een op een maken, maar iedereen snapt natuurlijk dat het niet heel lekker zit tussen die twee.”