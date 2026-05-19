Waarom Sem Steijn bij Feyenoord geldt als het grootste hoofdpijndossier

19 mei 2026, 10:41
Sem Steijn
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Sem Steijn geldt als 'hoofdpijndossier' bij Feyenoord, zo schrijft journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Een vertrek van de middenvelder is bespreekbaar, hoewel hij pas een jaar actief is in De Kuip.

Dinsdagochtend zet Gouka vijftien spelers op een rij die waarschijnlijk vertrekken bij Feyenoord, plus negen spelers van wie de toekomst een ‘twijfelgeval’ is. Steijn valt in de tweede categorie.

Nadat hij in dienst van FC Twente eindigde als competitietopscorer én Speler van het Jaar, stapte Steijn voor een vermeend bedrag van elf miljoen euro over naar Feyenoord. De verwachtingen waren hooggespannen, maar die heeft Steijn niet helemaal ingelost.

“Hét hoofdpijndossier en een bespreekgeval”, schrijft Gouka over de aanvallende middenvelder. “Voor veel geld opgehaald bij FC Twente, aanvoerder gemaakt en binnen een paar maanden in Oranje. Vanaf dat moment stokte het echter.”

“Als een vertrek voor beide partijen het beste scenario blijkt, zal Feyenoord verlies lijden op de speler. Voor enkel een rol op de bank is hij veel te duur”, weet de journalist. Steijn heeft een contract tot medio 2029 bij Feyenoord.

In zijn eerste seizoen kwam hij tot 28 officiële wedstrijden voor Feyenoord waarin hij 7 keer scoorde en 4 assists gaf. Steijn begon als basisspeler, maar raakte die vaste basisplek kwijt en miste een aanzienlijk deel van het seizoen door blessureleed.

Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Steijn nog een transferwaarde van 14,9 miljoen euro. Dat zou betekenen dat Feyenoord nog wel winst kan maken op de middenvelder.

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
21
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

