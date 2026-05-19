Waarom Sem Steijn bij Feyenoord geldt als het grootste hoofdpijndossier

geldt als 'hoofdpijndossier' bij Feyenoord, zo schrijft journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Een vertrek van de middenvelder is bespreekbaar, hoewel hij pas een jaar actief is in De Kuip.

Dinsdagochtend zet Gouka vijftien spelers op een rij die waarschijnlijk vertrekken bij Feyenoord, plus negen spelers van wie de toekomst een ‘twijfelgeval’ is. Steijn valt in de tweede categorie.

Nadat hij in dienst van FC Twente eindigde als competitietopscorer én Speler van het Jaar, stapte Steijn voor een vermeend bedrag van elf miljoen euro over naar Feyenoord. De verwachtingen waren hooggespannen, maar die heeft Steijn niet helemaal ingelost.

“Hét hoofdpijndossier en een bespreekgeval”, schrijft Gouka over de aanvallende middenvelder. “Voor veel geld opgehaald bij FC Twente, aanvoerder gemaakt en binnen een paar maanden in Oranje. Vanaf dat moment stokte het echter.”

“Als een vertrek voor beide partijen het beste scenario blijkt, zal Feyenoord verlies lijden op de speler. Voor enkel een rol op de bank is hij veel te duur”, weet de journalist. Steijn heeft een contract tot medio 2029 bij Feyenoord.

In zijn eerste seizoen kwam hij tot 28 officiële wedstrijden voor Feyenoord waarin hij 7 keer scoorde en 4 assists gaf. Steijn begon als basisspeler, maar raakte die vaste basisplek kwijt en miste een aanzienlijk deel van het seizoen door blessureleed.

Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Steijn nog een transferwaarde van 14,9 miljoen euro. Dat zou betekenen dat Feyenoord nog wel winst kan maken op de middenvelder.