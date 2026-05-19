Schok voor Arne Slot: 94 procent keert zich tegen de trainer

19 mei 2026, 10:10
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een pijnlijke peiling voor Arne Slot. Nadat Mohamed Salah een bericht op Instagram plaatste dat werd opgevat als een verkapte aanval op de trainer, vroeg de televisiezender Sky Sports aan supporters van Liverpool wie ze steunen. Liefst 94 procent van de fans koos voor Salah.

Hoewel Salah de naam van Slot nergens expliciet noemde, werd zijn boodschap op Anfield opgevat als een duidelijke sneer naar de huidige speelwijze onder de Nederlandse trainer. De aanvaller leek daarbij openlijk terug te verlangen naar het voetbal waarmee Liverpool onder Jürgen Klopp jarenlang succes boekte.

“Dit is niet wat onze supporters verdienen. Ik wil Liverpool weer zien spelen als dat meedogenloze, aanvallende team waar tegenstanders bang voor zijn. Een ploeg die prijzen pakt en vol gas vooruit voetbalt. Dat is het voetbal dat ik ken en waar ik in geloof. Die identiteit moet terugkomen en nooit meer verdwijnen. Daar mag geen discussie over bestaan. Iedereen die bij deze club binnenkomt, moet zich daaraan aanpassen”, zei de veteraan.

Dat sentiment leeft breder onder de supporters. Uit de peiling van Sky Sports blijkt dat liefst 94 procent van de Liverpool-fans achter Salah staat in het conflict, terwijl slechts 6 procent het opneemt voor Slot. De druk op de coach neemt daardoor verder toe richting het duel met Brentford.

Na de 4-2 nederlaag tegen Aston Villa van vrijdag staat Liverpool op de vijfde plaats in de Premier League. Met nog één wedstrijd te gaan is de ploeg van Slot nog niet verzekerd van Champions League-voetbal. “Dat we dit seizoen opnieuw op zo’n manier onderuit zijn gegaan, doet echt pijn”, schreef Salah erover.

Jamie Carragher en Patrick Vieira hekelen Mohamed Salah

De analisten van Sky Sports staan juist niet achter Salah. Zo is clubicoon Jamie Carragher kritisch op de timing van het bericht, maar hoopt hij dat de Egyptenaar zondag toch in actie komt tegen Brentford. “Geen enkele trainer moet zichzelf in de vingers snijden uit koppigheid. Als Mo Salah je de grootste kans geeft om te winnen van Brentford, dan moet je hem gewoon opstellen.”

“Ik heb Salah egoïstisch genoemd, maar Arne Slot kan zich niet permitteren om zelf egoïstisch te handelen. Hij moet doen wat het beste is voor Liverpool”, vindt Carragher.

Arne Slot Mohamed Salah Liverpool - Fulham
Carragher denkt wel dat de situatie anders ligt als Champions League-voetbal al veilig is gesteld. Dat is het geval als Bournemouth dinsdagavond verliest van Manchester City. In dat scenario zou Slot ervoor kunnen kiezen om alvast vooruit te kijken naar volgend seizoen en spelers minuten te geven die langer aan de club verbonden blijven.

Carragher vermoedt dat Salah zijn moment bewust heeft gekozen. “Arne Slot staat op dit moment niet sterk binnen Liverpool en daarom heeft Salah dit gedaan”, zei Carragher. “Hij voelt dat de trainer de steun van het publiek mist.”

Daarmee heeft Salah de manager volgens hem in een uiterst ongemakkelijke positie gebracht. “Hij weet nu bijna zeker dat hij Salah moet opstellen en hem dat afscheid moet geven. Doet hij dat niet, dan keren de fans zich mogelijk nóg harder tegen hem.”

Patrick Vieira vindt dat Salah ‘respectloos’ heeft gehandeld richting Slot. “En als jij als manager door een speler zo wordt aangepakt, dan vind ik niet dat je hem nog moet opstellen,”, zei de Fransman. “Ik vind niet dat Mo Salah dit seizoen een enorme meerwaarde is geweest voor Liverpool. Dit is niet de beste Salah die we de afgelopen jaren hebben gezien. De vraag is dus of Liverpool op dit moment beter is mét Salah of juist zonder hem. Wat mij betreft zou hij hem niet moeten laten spelen.”

Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

