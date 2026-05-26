De transferzomer van Sparta Rotterdam: nieuw tijdperk begint op Het Kasteel

Het seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan Sparta Rotterdam, waar een nieuwe fase begint na het tijdperk-Maurice Steijn.

Sparta stelde maandag eindelijk een nieuwe trainer aan. Rogier Meijer moet de club de komende jaren richting de play-offs leiden, maar de nieuwe trainer krijgt op Het Kasteel direct te maken met een selectie die stevig op de schop gaat. Met Joshua Kitolano, Tobias Lauritsen, Pelle Clement, Saïd Bakari en Patrick van Aanholt vertrekken meerdere ervaren krachten transfervrij, terwijl ook rond andere spelers nog beweging wordt verwacht.

Meijer komt binnen bij een club die zichzelf niet langer ziet als degradatiekandidaat. Sparta is volgens technisch directeur Gerard Nijkamp uitgegroeid tot een stabiele Eredivisieclub, met een spelersbudget dat naar verwachting rond plek negen of tien van Nederland ligt. Daar hoort ook een bijpassende doelstelling bij. De play-offs halen, noemt Nijkamp een ‘heel mooi richtpunt voor de komende jaren’.

Voor Meijer begint die opdracht met een duidelijke uitdaging: bouwen aan een nieuw geraamte, terwijl de transfermarkt nog lang openblijft. De trainer kent dat proces. Bij NEC zag hij vaker veel spelers vertrekken, en ook bij Bayer Leverkusen maakte hij een zomer mee waarin zo’n vijftien spelers weggingen. Toch wil hij zo snel mogelijk houvast creëren.

“Een geraamte hebben staan, zou natuurlijk al fijn zijn voor mij als trainer”, zei hij tegen Voetbal International. “Maar er zijn genoeg spelers die hier blijven en waarmee we direct aan de slag gaan.”

Meijer moet Sparta aanvallender gezicht geven

De aanstelling van Meijer roept op Het Kasteel vooral één vraag op: hoe gaat Sparta voetballen? Onder Steijn waren de resultaten sterk, maar leefde er soms onvrede over het spel. Meijer kreeg bij NEC eveneens weleens het verwijt dat zijn ploeg behoudend speelde, al wijst hij zelf nadrukkelijk op de context en de kwaliteiten van een selectie.

Bij Sparta wil hij een ploeg smeden die niet achteruit denkt. De club spreekt intern over ‘fysiek straatvoetbal’: duels aangaan, lef tonen aan de bal en agressief verdedigen. Zijn seizoen als assistent bij Bayer Leverkusen heeft Meijer daarin verder gevormd.

“Het doel is om zo aanvallend en agressief mogelijk te spelen. Het vergelijk met Dick Schreuder gaat voor geen enkele trainer op. Dat is uniek. Maar áls je het vergelijkt met het seizoen dat we de bekerfinale haalden en zesde werden, dan zit er qua doelpunten voor en punten geen enorm gat. Je hebt vooral te maken met de kwaliteiten in een selectie.”

Daarna maakt hij duidelijk wat Sparta-supporters van zijn ploeg mogen verwachten, en op welke manier Sparta de transfermarkt op gaat. “Het is niet de bedoeling om achterover te leunen op Het Kasteel. We willen actief zijn.”

Meerdere vaste krachten vertrekken bij Sparta

De grootste klus ligt voorlopig op de transfermarkt. Kitolano vertrekt na vier seizoenen transfervrij bij Sparta en heeft inmiddels gekozen voor Bodø/Glimt. De Noorse middenvelder groeide op Het Kasteel uit tot vaste waarde en kwam tot 126 officiële wedstrijden, veertien doelpunten en negen assists.

Ook Lauritsen trekt transfervrij de deur achter zich dicht, terwijl Clement eveneens geen nieuw contract krijgt. De dertigjarige middenvelder kwam sinds zijn komst in 2023 tot 92 wedstrijden, zes doelpunten en zestien assists. Afgelopen seizoen speelde hij 28 competitieduels, waarvan twintig als basisspeler. Nijkamp noemt hem een goede twaalfde of dertiende man, maar ziet geen reden om de samenwerking te verlengen.

"Als je niet echt basisspeler bent, is het denk ik goed om elkaar dan niet meer vast te houden. Dan moet je elkaar ook durven los te laten”, stelt de directeur.

Sparta had eind maart de contracten van Patrick van Aanholt, Saïd Bakari, Pelle Clement, Jonathan de Guzmán en Layee Kromah al formeel opgezegd. De Guzmán maakt na dit seizoen de overstap naar het trainerschap. De opties in de contracten van Pascal Kuiper en Youri Schoonderwaldt zijn juist gelicht, waardoor beide doelmannen tot medio 2027 vastliggen.

Onder de lat ontstaat alsnog een belangrijk dossier. Joël Drommel keert na een uitstekend seizoen terug bij PSV, waardoor Sparta opnieuw een betrouwbare sluitpost moet vinden. Nijkamp erkent dat die positie een aandachtspunt is, al is Filip Bednarek nadrukkelijk in beeld als interne optie. “Ja, dat zal een heel belangrijke positie zijn. Alleen, je moet wel de juiste opvolger vinden.”

Ook rond Shunsuke Mito wordt de buitenlandse interesse concreter, terwijl Marvin Young een stap wil zetten. Daardoor kan de zomer op Het Kasteel nog drukker worden dan de huidige lijst vertrekkers al doet vermoeden. Voorin is de spitspositie volgens Nijkamp niet automatisch prioriteit nummer één, omdat Sparta met Milan Zonneveld en de van Telstar terugkerende Nökkvi Thórisson al opties in huis heeft.

Op het eerste oog zijn vervangers van een aantal vertrekkers gewenst op Het Kasteel. De komende maanden zullen duidelijk maken hoe snel Sparta na Steijn een nieuw gezicht kan krijgen.

