Kogel door de kerk: Rogier Meijer nieuwe trainer Sparta

25 mei 2026, 08:13   Bijgewerkt: 08:19
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Rogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam, zo melden de Kasteelheren op de officiële kanalen. De 44-jarige oefenmeester komt over van Bayer Leverkusen, waar hij als assistent-trainer werkzaam was bij het eerste elftal. Meijer tekent in Rotterdam een contract tot medio 2028. 

Op Het Kasteel wordt Meijer de opvolger van Maurice Steijn. In eerste instantie leek Paul Simonis de droomkandidaat van de Rotterdammers, maar dat ging uiteindelijk niet door. Ook namen van René Hake en Ruben den Uil passeerden de revue.

Meijer maakte furore als trainer van NEC, waar hij in de zomer van 2020 werd aangesteld als hoofdcoach. In zijn eerste seizoen promoveerden de Nijmegenaren naar de Eredivisie. Ook behaalde de voormalig middenvelder van De Graafschap de finale van de beker, die met 1-0 verloren ging tegen Feyenoord.

Reactie Meijer

"Na één jaar als assistent-trainer bij Bayern Leverkusen was ik er aankomend seizoen weer aan toe om zelf eindverantwoordelijke te zijn bij een eerste elftal. Toen Sparta mij deze kans aanbood, was ik direct enthousiast. In de keren dat ik met N.E.C. een bezoek aan Het Kasteel bracht, voelde ik namelijk dat er bij deze club een heel fijn gevoel heerst. Daarnaast zie ik dat Sparta in de laatste jaren stappen heeft gezet en gegroeid is naar een stabiele Eredivisieclub. Ik ben heel blij dat ik de komende jaren onderdeel mag zijn van de stappen die we willen maken en we gaan er alles aan doen om Sparta nog meer op de kaart te zetten", reageert Meijer op de clubkanalen van Sparta.

Rogier Meijer

Rogier Meijer
Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 44 jaar (5 sep. 1981)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
34
4
51
9
Groningen
34
4
48
10
Sparta
34
-22
43
11
Fortuna
34
-14
39
12
Go Ahead
34
1
38

