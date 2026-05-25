Kogel door de kerk: Rogier Meijer nieuwe trainer Sparta

Rogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam, zo melden de Kasteelheren op de officiële kanalen. De 44-jarige oefenmeester komt over van Bayer Leverkusen, waar hij als assistent-trainer werkzaam was bij het eerste elftal. Meijer tekent in Rotterdam een contract tot medio 2028.

Op Het Kasteel wordt Meijer de opvolger van Maurice Steijn. In eerste instantie leek Paul Simonis de droomkandidaat van de Rotterdammers, maar dat ging uiteindelijk niet door. Ook namen van René Hake en Ruben den Uil passeerden de revue.

Artikel gaat verder onder video

Meijer maakte furore als trainer van NEC, waar hij in de zomer van 2020 werd aangesteld als hoofdcoach. In zijn eerste seizoen promoveerden de Nijmegenaren naar de Eredivisie. Ook behaalde de voormalig middenvelder van De Graafschap de finale van de beker, die met 1-0 verloren ging tegen Feyenoord.

Reactie Meijer

"Na één jaar als assistent-trainer bij Bayern Leverkusen was ik er aankomend seizoen weer aan toe om zelf eindverantwoordelijke te zijn bij een eerste elftal. Toen Sparta mij deze kans aanbood, was ik direct enthousiast. In de keren dat ik met N.E.C. een bezoek aan Het Kasteel bracht, voelde ik namelijk dat er bij deze club een heel fijn gevoel heerst. Daarnaast zie ik dat Sparta in de laatste jaren stappen heeft gezet en gegroeid is naar een stabiele Eredivisieclub. Ik ben heel blij dat ik de komende jaren onderdeel mag zijn van de stappen die we willen maken en we gaan er alles aan doen om Sparta nog meer op de kaart te zetten", reageert Meijer op de clubkanalen van Sparta.