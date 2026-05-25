Opvallende geluiden uit Engeland: onbedoelde hoofdrol voor Bart Verbruggen

25 mei 2026, 08:12
Bart Verbruggen bij Brighton & Hove Albion
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Krijgt het assistrecord van Bruno Fernandes een staartje? De middenvelder van Manchester United leek zich zondagavond in de boeken te schieten met zijn 21ste assist, maar een virale video houdt de gemoederen momenteel bezig in Engeland. Men twijfelt of de treffer niet een eigen doelpunt van Nederlander Bart Verbruggen is, waardoor de assist voor Fernandes in rook zou opgaan.

United won zondag met 0-3 van Brighton, maar het duel stond met name in het teken van het record van Fernandes. De Portugees leverde zijn 21ste assist af en schoot Kevin de Bruyne en Thierry Henry uit de boeken. Patrick Dorgu promoveerde een pass van Fernandes tot doelpunt, al zijn er twijfels over de rol van Verbruggen.

Dorgu kopte de bal namelijk via de lat op de hand van Verbruggen, waarna het leer dankzij de Nederlander over de lijn rolde. Op social media wordt dit fragment enorm vaak gedeeld, maar het is nog onduidelijk of de goal opnieuw beoordeeld gaat worden.

Wat zeggen de regels?

In de reglementen van de Premier League staat beschreven dat een aanvallende speler het doelpunt krijgt wanneer een schot tussen de palen onderweg is, maar onderweg nog van richting verandert via een verdediger. Zo’n aanraking wordt gezien als een ‘deflection’, oftewel een verandering van richting.

Daarnaast geldt ook dat een doelpunt op naam van de aanvaller blijft staan wanneer een keeper een schot eerst nog stopt, maar de bal vervolgens alsnog over de lijn laat glippen.

Het lijkt er daarom op dat Fernandes niet direct hoeft te vrezen voor zijn record.

Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
38
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
38
44
85
2
Man City
38
42
78
3
Man Utd
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool
38
10
60

