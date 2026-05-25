Opvallende geluiden uit Engeland: onbedoelde hoofdrol voor Bart Verbruggen

Krijgt het assistrecord van een staartje? De middenvelder van Manchester United leek zich zondagavond in de boeken te schieten met zijn 21ste assist, maar een virale video houdt de gemoederen momenteel bezig in Engeland. Men twijfelt of de treffer niet een eigen doelpunt van Nederlander is, waardoor de assist voor Fernandes in rook zou opgaan.

United won zondag met 0-3 van Brighton, maar het duel stond met name in het teken van het record van Fernandes. De Portugees leverde zijn 21ste assist af en schoot Kevin de Bruyne en Thierry Henry uit de boeken. Patrick Dorgu promoveerde een pass van Fernandes tot doelpunt, al zijn er twijfels over de rol van Verbruggen.

Dorgu kopte de bal namelijk via de lat op de hand van Verbruggen, waarna het leer dankzij de Nederlander over de lijn rolde. Op social media wordt dit fragment enorm vaak gedeeld, maar het is nog onduidelijk of de goal opnieuw beoordeeld gaat worden.

Wat zeggen de regels?

In de reglementen van de Premier League staat beschreven dat een aanvallende speler het doelpunt krijgt wanneer een schot tussen de palen onderweg is, maar onderweg nog van richting verandert via een verdediger. Zo’n aanraking wordt gezien als een ‘deflection’, oftewel een verandering van richting.

Daarnaast geldt ook dat een doelpunt op naam van de aanvaller blijft staan wanneer een keeper een schot eerst nog stopt, maar de bal vervolgens alsnog over de lijn laat glippen.

Het lijkt er daarom op dat Fernandes niet direct hoeft te vrezen voor zijn record.