Jordi Cruijff zuchtend na Ajax - Utrecht: ‘De ellende is voorbij’

25 mei 2026, 09:04
Luuk van Grinsven | Redacteur
Willem van Hanegem zag Jordi Cruijff afgelopen zondag opvallend reageren na de gewonnen play-offfinale tegen FC Utrecht. De technisch directeur leek niet bepaald in euforie nadat ‘zijn’ Ajax zich had verzekerd van de voorronde van de Conference League.

Na een dramatisch seizoen, waarin Ajax uiteindelijk drie trainers versleet en op een teleurstellende vijfde plaats eindigde, werd op de allerlaatste dag van het seizoen alsnog Europees voetbal veiliggesteld. De Amsterdammers namen de strafschoppen beter dan FC Utrecht en plaatsten zich voor de tweede voorronde van de Conference League, het derde Europese toernooi.

Toen Maarten Paes de laatste strafschop van Souffian El Karouani stopte en Ajax de buit binnen had, bracht ESPN direct Cruijff in beeld. De technisch directeur bekeek het duel achter het glas in het Kras Stadion, maar leek niet bepaald vrolijk na de prestatie van de Amsterdammers. Er kon nog geen grijnsje vanaf, zo zag ook Van Hanegem. “Jordi Cruijff kwam in beeld toen de strafschoppenserie was gewonnen en zijn reactie was veelzeggend en wat mij betreft voor Ajax meer hoopgevend dan die mensen die nu denken dat ze met García de top wel weer gaan bestijgen”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Hij zuchtte, de ellende is voorbij, op naar een nieuw Ajax met kwaliteit. Ik weet ook niet of een trainer die in Spanje is gedegradeerd met Girona, dan de oplossing is in Amsterdam. Maar dat is aan Cruijff natuurlijk”, aldus de legende van Feyenoord.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

