Peter Bosz is niet serieus in beeld geweest bij Ajax om komend seizoen trainer te worden, zo laat de oefenmeester van PSV weten bij Studio Voetbal. Bosz heeft wel gesproken met technisch directeur Jordi Cruijff, maar die liet hem weten hem bewust niet gepolst te hebben voor de trainersvacature bij Ajax.

Ajax is voor komend seizoen druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Op dit moment zou Cruijff druk bezig zijn met de komst van Míchel, momenteel trainer van Girona. Anderhalve week geleden onthulde clubwatcher Mike Verweij dat de ‘droomkandidaat’ van Ajax naar een andere naam luisterde: Peter Bosz. De verslaggever gaf destijds aan dat zowel Bosz als Arne Slot in beeld waren, maar beide trainers bleken niet haalbaar.

In de uitzending van Studio Voetbal wordt Bosz geconfronteerd met de geruchten dat Cruijff hem als droomkandidaat zag. “Heeft Jordi Cruijff jou voorzichtig proberen te polsen de afgelopen maanden, of je er nog over wil nadenken?”, vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan de trainer van PSV. Daar reageert Bosz heel duidelijk op: “Nee.”

De trainer heeft wel gesproken met Cruijff, met wie hij samenwerkte bij Maccabi Tel Aviv. De twee onderhouden een goede band. “Hij heeft tegen mij gezegd: ‘Dat heb ik bewust niet gedaan, omdat ik zie dat je het naar je zin hebt bij PSV’. Dus dat heeft hij niet gedaan”, licht Bosz toe. In plaats daarvan tekende de oefenmeester voor twee seizoenen bij in het Philips Stadion.

Bondscoachschap nog steeds Bosz' droombaan

Voordat hij verlengde, werd Bosz in de media ook nadrukkelijk gelinkt aan het bondscoachschap, maar de KNVB wil eerst het WK afwachten voordat de bond met Ronald Koeman in gesprek gaat. Mocht Nigel de Jong hem alsnog benaderen, gaat Bosz er niet vanuit dat hij zijn baan bij PSV opzegt. “Er zijn geen afspraken over gemaakt en het ligt niet in de lijn der verwachting, zoals dat zo mooi heet. Normaal gesproken gebeurt dat niet, ik heb het ontzettend naar mijn zin bij PSV en heb niet voor niets twee jaar bijgetekend.”

Rafael van der Vaart wil weten of Bosz er nog wel van droomt om ooit nog eens bondscoach te worden, wat de trainer bevestigt. “Het lijkt mij wel heel bijzonder.” De oud-middenvelder denkt dat die rol goed past bij Bosz, die ‘van het leven houdt’. “Als bondscoach kan dat juist, omdat je maar een keer in de zoveel tijd hoeft op te komen dagen”, aldus Van der Vaart. Arno Vermeulen vraagt zich af of Bosz wel een optie was geweest voor Oranje als de KNVB eerder al een beslissing had genomen over Koeman en hem zou hebben benaderd. “Dan was ik daar zeker serieus over na gaan denken”, bevestigt de trainer van PSV. “Maar goed. Dat is nooit ter sprake gekomen en daar staat de KNVB goed in haar recht. Maar ik kan daar niet op wachten.”