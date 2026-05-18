weet nog niet waar zijn toekomst ligt, zo maakt hij duidelijk in gesprek met ESPN. De huurling van Feyenoord, die dit seizoen bij FC Utrecht speelde, wil niet op de bank belanden en maakt duidelijk dat er meerdere clubs zijn die interesse in hem hebben.

Zechiël staat te boek als groot talent bij Feyenoord, dat hem de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis vlieguren liet opdoen; eerst bij Sparta Rotterdam en dit seizoen bij FC Utrecht. Robin van Persie maakte op zijn persconferentie van vrijdag duidelijk dat hij tevreden is met de ontwikkeling van de middenvelder. Wat de trainer betreft krijgt de 21-jarige rechtspoot in de voorbereiding op komend seizoen de kans te laten zien dat hij een plek bij Feyenoord verdient.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de zege van FC Utrecht op Fortuna Sittard (2-0) ging Zechiël voor de camera van ESPN in op zijn toekomst. “Ik denk dat ik ready ben voor de volgende stap in mijn carrière”, liet de jongeling weten. “Ik denk dat ik het heb laten zien de laatste anderhalf jaar, zowel bij Sparta als hier bij Utrecht.” Alleen de kans krijgen in de voorbereiding vindt Zechiël echter onvoldoende perspectief. “We gaan het zien. Ik heb nog geen keuze gemaakt of ik terug wil of een andere stap wil maken. We gaan zien hoe belangrijk ik ben in de ogen van Feyenoord. Ik wil niet ergens op de bank terechtkomen”, spreekt hij zijn wens uit.

Zijn sportieve ontwikkeling zal centraal staan in de keuze waar Zechiël komend seizoen speelt. “Ik ga echt een keuze maken op basis van waar ik mij het beste kan ontwikkelen, op basis van hoe ik zo snel mogelijk nog beter kan worden”, benadrukt de middenvelder. Of dat in De Kuip is of elders, weet hij dus nog niet. “Feyenoord is een mooie club, maar er zijn meerdere mooie clubs in de wereld en meerdere clubs met interesse ook. We gaan het zien, mijn zaakwaarnemer en mijn team om mij heen doen het werk voor de rest.”