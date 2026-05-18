Peter Bosz snapt weinig van de kritiek op het karakter van Joey Veerman. De trainer van PSV nam het zondagavond in Studio Voetbal op voor zijn middenvelder, nadat Veerman eerder hard uithaalde naar bondscoach Ronald Koeman.

Eerder deze week liet Veerman duidelijk merken dat hij helemaal klaar is met Koeman. De bondscoach had kritiek op het karakter van de middenvelder, en dat schoot bij de Volendammer in het verkeerde keelgat. "Hij hoeft mij niet meer te bellen", zei een boze Veerman. Hij wil afgerekend worden op zijn voetbalkwaliteiten, niet op zijn persoonlijkheid.

Lof in Studio Voetbal

Artikel gaat verder onder video

Aan tafel bij het NOS-programma Studio Voetbal werd Bosz gevraagd naar de rel tussen zijn speler en de bondscoach. De PSV-trainer nam Veerman direct in bescherming. "Ik kan alleen oordelen over wat ik bij PSV met Joey meemaak", reageert Bosz. "Ik werk elke dag uitstekend met hem samen en vind juist dat hij een prima karakter heeft. Ik moet heel vaak om hem lachen."

Volgens Bosz is Veerman gewoon een eerlijke jongen. "Hij is heel direct, je weet precies wat je aan hem hebt. Hij praat niet achter je rug om. Bovendien is hij erg zelfkritisch. Als ik hem ergens op aanspreek en hij is het met me eens, dan geeft hij dat gewoon toe."

Ongemakkelijke positie

Bosz vindt het geen enkel probleem dat Veerman publiekelijk van zich afbeet. "Dat is zijn goed recht. Ik begrijp heel goed dat Joey er klaar mee is, want iedereen blijft er maar naar vragen."

Toch baalt de trainer er wel van dat hij nu zelf in de discussie wordt getrokken. "Ik vind het vervelend dat ik hier nu een mening over moet geven, terwijl ik er eigenlijk niks mee te maken heb. Ik ga Ronald Koeman ook niet afvallen, want ik ben niet bij zijn gesprekken met Joey. Maar als mensen mij vragen naar het karakter van Joey, kan ik daar misschien wel het beste over oordelen. Ik sta tenslotte elke dag met hem op het veld." Bosz voegde daar nog aan toe dat hij de situatie niet specifiek met Koeman heeft besproken