LIVE Eredivisie | Koeman scoort penalty, Ajax moet de play-offs in

Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Het reguliere seizoen in de Eredivisie krijgt vandaag zijn ontknoping. Waar de rechtstreekse Champions League-tickets inmiddels zijn vergeven aan respectievelijk landskampioen PSV en nummer twee Feyenoord, ligt de strijd om de overige Europese startbewijzen nog open. Onderin staat een beslissende kraker op het programma.
De huidige nummers drie, vier en vijf van de ranglijst, FC Twente, N.E.C. en Ajax, maken nog kans op plaats drie die recht geeft op een plek in de voorrondes van het miljardenbal. De nummer vier plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League, terwijl de nummers vijf tot en met negen (minus bekerwinnaar AZ) in de play-offs gaan strijden om een plek in de voorrondes van de Conference League.
Ook onderin valt vandaag nog één beslissing. Hekkensluiter Heracles Almelo en nummer zeventien NAC Breda zijn al zeker van degradatie, maar wie moet zich via de play-offs zien veilig te spelen: FC Volendam of Telstar? Dat wordt beslist in een onderling duel in Volendam. Om 14.30 uur gaat de bal op negen velden rollen, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Volledig programma Eredivisie speelronde 34 (14.30 uur)
AZ - NAC Breda Sparta Rotterdam - Excelsior FC Volendam - Telstar PSV - FC Twente N.E.C. - Go Ahead Eagles PEC Zwolle - Feyenoord Heracles Almelo - FC Groningen SC Heerenveen - Ajax FC Utrecht - Fortuna Sittard
LIVE Eredivisie: speelronde 34
17m geleden
16:35
Alle uitslagen op een rijtje
AZ – NAC Breda 3-3
Sparta Rotterdam – Excelsior 2-3
FC Volendam – Telstar 1-2
PSV – FC Twente 5-1
N.E.C. – Go Ahead Eagles 2-1
PEC Zwolle – Feyenoord 0-2
Heracles Almelo – FC Groningen 1-2
SC Heerenveen – Ajax 0-0
FC Utrecht – Fortuna Sittard 2-0
18m geleden
16:34
Alle wedstrijden zitten erop
De balans: NEC wordt derde en gaat de Champions League-voorrondes in, FC Twente gaat als nummer vier de Europa League-voorrondes spelen en voor nummer vijf Ajax wachten de play-offs, die door een concertreeks van Harry Styles in Volendam gespeeld moeten worden. Groningen, als nummer negen geëindigd, is daarin de eerste tegenstander. Telstar handhaaft zich dankzij een zege op Volendam, dat in de play-offs om promotie/degradatie zal aantreden tegen Willem II.
21m geleden
16:31
FC Volendam - Telstar (1-2)
Einde wedstrijd! Telstar verslaat Volendam en handhaaft zich. Voor Volendam wacht een tweeluik met Willem II voor een plek in het Eredivisie-seizoen 2026/27.
22m geleden
16:30
FC Volendam - Telstar (1-2)
Mühren krijgt nog een mooi afscheid bij Volendam.
25m geleden
16:27
NEC - Go Ahead Eagles (2-1)
NEC verslaat Go Ahead Eagles en eindigt als derde. De Nijmegenaars gaan voor het eerst de voorrondes van de Champions League in. Wat een seizoen voor NEC!
27m geleden
16:25
sc Heerenveen - Ajax (0-0)
Einde wedstrijd! Ajax maakt het niet waar en moet de play-offs in om een voorrondeticket voor de Conference League.
29m geleden
16:23
FC Volendam - Telstar (1-2)
De degradatiekraker is hervat, met negen minuten blessuretijd. Daarvan zijn er bijna drie voorbij.
30m geleden
16:22
FC Volendam - Telstar (1-2)
Wedstrijd gestaakt nadat er bekertjes op het veld komen!
31m geleden
16:21
FC Volendam - Telstar (1-2)
Koeman is de eerste keeper die scoort in de Eredivisie sinds Martin Hansen in 2015 voor ADO Den Haag.
32m geleden
16:20
❌ Sparta Rotterdam - Excelsior (2-3)
En daar lijkt Sparta op 3-3 te komen! Opnieuw scoort Zonneveld, maar het doelpunt wordt geannuleerd vanwege een handsbal.
32m geleden
16:20
⚽ Sparta Rotterdam - Excelsior (2-3)
Zonneveld maakt er in de blessuretijd nog 2-3 van.
33m geleden
16:19
⚽ FC Volendam - Telstar (1-2)
De degradatiestrijd lijkt nu beslist. Nota bene doelman Koeman scoort! Wat een verhaal. Een riskante move van Telstar, want bij een tegenvallende penalty had Volendam zomaar een counter kunnen inzetten richting een leeg doel. Maar zover komt het niet.
35m geleden
16:17
FC Volendam - Telstar (1-1)
Penalty voor Telstar!
35m geleden
16:17
⚽ AZ - NAC Breda (3-3)
Lang kan NAC niet van het doelpunt genieten, want AZ komt weer op gelijke hoogte.
35m geleden
16:17
⚽ AZ - NAC Breda (2-3)
NAC draait het helemaal om! Na een 2-0 achterstand staat de degradant nu voor. Talvitie scoort.