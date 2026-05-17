LIVE Eredivisie | Koeman scoort penalty, Ajax moet de play-offs in

Het reguliere seizoen in de Eredivisie krijgt vandaag zijn ontknoping. Waar de rechtstreekse Champions League-tickets inmiddels zijn vergeven aan respectievelijk landskampioen PSV en nummer twee Feyenoord, ligt de strijd om de overige Europese startbewijzen nog open. Onderin staat een beslissende kraker op het programma.

De huidige nummers drie, vier en vijf van de ranglijst, FC Twente, N.E.C. en Ajax, maken nog kans op plaats drie die recht geeft op een plek in de voorrondes van het miljardenbal. De nummer vier plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League, terwijl de nummers vijf tot en met negen (minus bekerwinnaar AZ) in de play-offs gaan strijden om een plek in de voorrondes van de Conference League.

Ook onderin valt vandaag nog één beslissing. Hekkensluiter Heracles Almelo en nummer zeventien NAC Breda zijn al zeker van degradatie, maar wie moet zich via de play-offs zien veilig te spelen: FC Volendam of Telstar? Dat wordt beslist in een onderling duel in Volendam. Om 14.30 uur gaat de bal op negen velden rollen, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Volledig programma Eredivisie speelronde 34 (14.30 uur)

AZ - NAC Breda

Sparta Rotterdam - Excelsior

FC Volendam - Telstar

PSV - FC Twente

N.E.C. - Go Ahead Eagles

PEC Zwolle - Feyenoord

Heracles Almelo - FC Groningen

SC Heerenveen - Ajax

FC Utrecht - Fortuna Sittard