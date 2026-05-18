Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Engeland.

The Three Lions verzekerden zich in oktober 2025 al van het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten en kwalificeerden zich als eerste Europese land voor het eindtoernooi. In Groep K won het op zéér overtuigende wijze: acht zeges uit acht duels, met een doelsaldo van 22 voor en nul tegen. Een uitstekende start voor Thomas Tuchel als bondscoach, al was Engeland natuurlijk ook favoriet in een poule met Andorra, Letland, Servië en Albanië.

Hoewel de kwalificatiecyclus dus perfect verliep, stelde Engeland teleur in de interlandperiode van maart. Thuis kwam het niet verder dan een gelijkspel tegen Uruguay (1-1) en leed het een pijnlijke nederlaag tegen Japan (0-1). Toch hoopt Engeland na liefst zestig (!) jaar weer op een wereldtitel. Is it coming home?

Tuchel, de derde buitenlandse bondscoach van Engeland

Na het vertrek van Gareth Southgate nam de Duitser Tuchel - na een interim-periode van Lee Carsley - het stokje over in januari 2025. De 52-jarige trainer werd pas de derde buitenlandse bondscoach van Engeland, na Sven-Göran Eriksson en Fabio Capello.

Als clubtrainer kan Tuchel terugkijken op enkele grote successen. Zo won hij de DFB-Pokal met Borussia Dortmund (16/17) en werd hij tussen 2018 en 2020 twee keer op rij kampioen met Paris Saint-Germain. Zijn grootste prijs won de Duitser echter bij Chelsea, waar hij in het seizoen 20/21 de Champions League-titel bemachtigde. In 22/23 won Tuchel zijn eerste Bundesliga-titel als trainer van Bayern München.

Programma WK 2026: kraker tegen Kroatië aanstaande

Engeland speelt zijn poulewedstrijden dit WK in Groep L. Voetballiefhebbers kunnen zich opmaken voor een ware kraker tegen Kroatië, de nummer elf van de FIFA-ranking. Engeland (nummer vier op FIFA-ranking) en Kroatië zijn de absolute favorieten in Groep L, waar ook Ghana (74) en Panama (33) hun opwachting maken. Een mogelijk voordeel voor beide ploegen is dat ze elkaar al in de eerste groepswedstrijd treffen, waardoor de druk nog niet al te hoog zal liggen.

Toch mag je ervan uitgaan dat Engeland de knockout-fase wel gaat halen in deze poule, al weet je het nooit…

Speelschema Engeland (Groep L)

17 juni – 22.00 uur: Engeland – Kroatië in Dallas

23 juni – 22.00 uur: Engeland – Ghana in Boston

27 juni – 23.00 uur: Panama – Engeland in New York/New Jersey

WK-historie: al zestig jaar wachten op nieuwe wereldtitel, slechts één WK-finale

The Three Lions zijn sinds 1998 altijd van de partij op het WK. Aankomend WK wordt de zeventiende deelname voor de Engelse nationale ploeg. Toch zijn WK-successen schaars voor Engeland: daarvoor moeten we liefst zestig jaar terug in de tijd.

In 1966 beleefde Engeland zijn meest memorabele WK-deelname, nota bene in eigen land. In een zenuwslopende finale tegen West-Duitsland kwam Engeland twee keer terug van een achterstand en won het – na verlenging – met 4-2, mede dankzij een hattrick van Geoff Hurst. Zijn derde treffer ging de boeken in als ‘spookdoelpunt’, omdat het onduidelijk was of zijn inzet over de lijn was. Hij telde uiteindelijk dus wel.

Opvallend is dat Engeland in de elf daaropvolgende edities nooit verder kwam dan de halve finale, in 1990 en 2018. Op Europees podium kwam Engeland dichter bij een titel, want in de afgelopen edities haalde het de finale.

Op het laatste WK, in 2022 in Qatar, was de kwartfinale het eindstation voor Engeland, waar het werd uitgeschakeld door uiteindelijke finalist Frankrijk. Sterspeler Harry Kane groeide in dat duel uit tot de grote schlemiel. De topspits van weleer kreeg vijf minuten voor tijd de kans op de 2-2 vanaf de penaltystip, maar schoot hoog over.

Bekende namen: wie van de 35-koppige selectie gaat mee naar het WK?

Thomas Tuchel beschikt over een elftal vol sterren. Opvallend is dat de Duitser liefst 35 spelers opriep voor zijn selectie in de afgelopen interlandperiode. Ter vergelijking: Ronald Koeman selecteerde 26 spelers, het aantal dat uiteindelijk mee mag naar het WK. De rechtsback van Real Madrid was de grote afwezige in de afgelopen interlandselectie van Engeland en dreigt daardoor het WK mis te lopen.

Vooral aanvallend loopt de selectie bijna over van kwaliteit, met spelers als Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka, Marcus Rashford en Phil Foden. Ook op het middenveld beschikt Engeland over wereldspelers als Jude Bellingham, Cole Palmer en Declan Rice.

Voormalig Ajax-middenvelder Jordan Henderson zat ook in de afgelopen WK-selectie en was in het verleden regelmatig aanvoerder van de nationale ploeg, maar het is nog de vraag of hij uiteindelijk meegaat naar het eindtoernooi.

It’s coming home? Engeland jaagt op eerste succes in zestig jaar

Een indrukwekkende kwalificatiecyclus, een nieuwe bondscoach die weet hoe het is om prijzen te winnen én een selectie bomvol grote namen. Komt ‘football’ na zestig jaar eindelijk ‘home’ voor The Three Lions?