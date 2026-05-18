Ziggo Sport heeft via haar officiële kanalen een gloednieuw programma aangekondigd. De sportzender lanceert op woensdag 20 mei de vierdelige serie Wes & Raf. In deze show blikken voormalig Oranje-internationals Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart samen terug op hun carrières en kijken ze uitgebreid vooruit naar het komende WK voetbal.

De twee analisten stonden in het verleden op het veld vaak lijnrecht tegenover elkaar in de strijd om de positie van nummer 10, maar buiten de lijnen zijn ze al sinds hun jeugd bij Ajax goede vrienden. Die vriendschap krijgt nu een vervolg in de studio.

'Bizarre connectie'

Artikel gaat verder onder video

Op de website van de zender laten de twee oud-voetballers weten erg uit te kijken naar het project. "Wes en ik hebben gewoon een bizarre connectie", vertelt Van der Vaart. "Toen we voor het eerst samen bij Rondo aan tafel zaten, zag je meteen iets gebeuren. Ik vind dit een fantastisch moment."

Sneijder vult zijn oud-ploeggenoot aan en geeft aan dat het programma er vooral op verzoek van de fans komt. "Je krijgt heel veel reacties van kijkers die zeggen dat we vaker samen dingen moeten doen. Uiteindelijk wordt zoiets dan geboren. Ik vind het heel leuk!"

Volop anekdotes

De serie bestaat uit vier afleveringen die vol zitten met humor en sterke verhalen uit de kleedkamer. Het duo praat over hun jeugdjaren, hun tijd samen bij Real Madrid en de vele eindtoernooien die ze met het Nederlands elftal speelden. De presentatie is in handen van Wytse van der Goot en Noa Vahle, maar het zijn Sneijder en Van der Vaart die vooral zelf aan het woord zijn.

De eerste aflevering is vanaf woensdag 20 mei te zien en te beluisteren. Daarna volgt er tot en met 10 juni elke woensdag een nieuwe aflevering. De show is als video te bekijken op het televisiekanaal en het YouTube-kanaal van Ziggo Sport, en als audio-podcast te beluisteren via Spotify en Apple Podcast.