Feyenoord op hoofdlijnen akkoord met Rigaux en Eenhoorn

Dévy Rigaux gaat Club Brugge inruilen voor Feyenoord, zo meldt het Belgische Het Laatste Nieuws. De 38-jarige bestuurder gaat een contract voor drie seizoenen tekenen in De Kuip. Momenteel worden de laatste details in het contract uitgewerkt. Het Algemeen Dagblad spreekt van een akkoord op hoofdlijnen met zowel Rigaux als Robert Eenhoorn.

Dennis te Kloese kondigde onlangs aan deze zomer te vertrekken bij Feyenoord, dus is men in Rotterdam op zoek naar een algemeen directeur en een technisch directeur. Voor de eerste functie viel al snel de naam van Robert Eenhoorn, terwijl Oliver Ruhnert en Rigaux allebei werden genoemd om het technische pakket over te nemen in De Kuip. Uiteindelijk kreeg laatstgenoemde daar de voorkeur, zo werd de afgelopen weken duidelijk.

Waar Rigaux in eerste instantie wilde wachten met zijn overstap naar Feyenoord regelen tot Club Brugge de Belgische landstitel had binnengehaald, lijkt hij daar nu toch van af te zijn gestapt. De Belgische koploper heeft namelijk nog twee duels te spelen, maar volgens HLN is de overstap van Rigaux naar De Kuip zo goed als rond.

De krant meldt dat Feyenoord en Rigaux op grote lijnen akkoord zijn over een contract voor drie seizoenen en dat alleen de details hem nog scheiden van een overstap naar Nederland. De verwachting is dat zowel Rigaux als Eenhoorn op korte termijn worden gepresenteerd als nieuwe directie van Feyenoord. De Rotterdammers hebben volgens het AD ook nog altijd interesse in Giovanni van Bronckhorst, die Rigaux moet bij gaan staan in zijn takenpakket.